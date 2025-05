"Čekam poziv Pešića za Eurobasket": Nikola Jović igra za Srbiju, a šta je sa Nikolom Jokićem?

Nikola Jović je potvrdio da čeka pozvi selektora Svetislava Pešića za Eurobasket, a što se tiče nastupa Nikole Jokića, rekao je novinarima da će o tome morati da pitaju Somborca.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na meču posljednjeg kola ABA lige između Mege i Partizana vidjeli smo reprezentativca Srbije Nikolu Jovića, koji se pojavio u društvu Nikole Đurišića. Pitali smo ga da li možemo da ga očekujemo na Eurobasketu 2025. koji za "orlove" kreće u Letoniji krajem avgusta.

"Vjerujem da ću biti tu, da ću biti zdrav i ja ću biti spreman. Čekam taj poziv i to je to", rekao je startni krilni centar selekcije Srbije, a na pitanje da li očekuje zlato je dodao: "Mi uvijek očekujemo, to je nešto najviše. Očekivali smo i posljednje dvije godine. Nadam se da će ove godine biti to, ali nikada se ne zna. Svaka medalja je velika stvar."

Naravno, najveće pitanje iz Amerike je da li će Nikola Jokić biti spreman da bude u sastavu Srbije. Na to pitanje je krilni centar Majamija vrlo kratko odgovorio: "E, to ne znam, ljudi, to ćete morati njega da pitate."

Šta je rekao o svojoj sezoni Nikola Jović?

Gledao je Jović svoj bivši klub i istakao je da mu je jako drago što je ponovo u Srbiji. "Vrhunski, vrhunski stvarno. Mnogo mi je drago da sam tu, da mogu da gledam svoj bivši klub Megu i naravno da podržim i Partizan. Stvarno mi je da sam se vratio kući", rekao je on.

Što se tiče svoje sezone koja je bila ispresijecana povredama i koja se završila na samom startu plej-ofa, istakao je da je ipak zadovoljan njom. "U redu, nismo uspjeli da uradimo ono što smo htjeli, da dođemo do titule, ali mislim da iz svake sezone može nešto pozitivno da se izvuče. Mislim da je bila zaista solidna sezona", završio je Jović.