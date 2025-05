On će zamijeniti Kelvina Buta: Nikola Jokić i sudbina Denvera zavise od njega

Denver ima privremenog generalnog menadžera Bena Tenzera koji bi uskoro mogao da postane redovni nosilac ove funkcije. Pred njim je težak zadatak, moraće da pronađe odgovarajuće pojačanje Nikli Jokiću za predstojeću sezonu.

Denver bi mogao da zadrži prevremenog generalnog menadžera Bena Tenzera kao stalnog zaposlenog. Tim iz Kolorada vrlo je dobro završio sezonu u odnosu na to kako je počeo i kakve je potrese imao svega tri kola prije kraja ligaškog dijela - tada su otpušteni glavni trener Majkl Meloun i generalni menadžer Kelvin But, pa sada imaj privremenog šefa struke Dejvida Adelmana i privremenog generalnog menadžera.

U izvještaju "The Atletic" koji se pojavio poslije utakmice stoji da privremeni generalni menadžer Ben Tenzer "ima šansu da dobije posao sa punim radnim vremenom", a kao glavna stavka ove odluke, navodi se da Denver još nije napredovao u potrazi za osobom koja bi bolje obavljala posao od Kelvina Buta.

To bi moglo da znali da je Tenzer glavni kandidat da naslijedi Buta, s obzirom na to da on vodi trenutno operacije koja bi mogle veoma da utiču da Denver. Naime, klubu iz Kolorada je više nego očigledno potrebna promjena gotovo svih igrača, jer osim Nikole Jokića i eventualno Erona Gordona i Krisa Brauna, svi ostali igrači su imali užasnu sezonu.

Koji zadatak ima Tenzer?

Teško je biti lošiji generalni menadžer od Buta, što bi moglo da olakša pritisak koji Tenzer ima. Kelvin nije uspio da dovede pristojno pojačanje Nikoli Jokiću u sezoni koju je odigrao na najboljem mogućem nivou. Jokić je imao skoro sve predispozicije da vodi svoj tim do novog šampionskog postolja - skoro sve, jer su mu nedostajali saigrači!

Umjesto toga dobio je Darija Šarića koji gotovo da nije ulazio na teren, a trebalo je da bude zamjena za Srbina. U timu je ostao Džamal Marej koji poslije povrede nikako ne uspijeva da pronađe ritam. Tu je i Majkl Porter Džunior od koga se ove sezone očekivalo mnogo više, ali povreda ramena ga je udaljila od dobrih partija...

Zbog toga će Denveru biti potrebno možda i nekoliko pojačanja. Još na početku sezone insistiralo se na tome da je Jokiću potreban odmor tokom meča jer u prosjeku provodi skoro 37 minuta na terenu. Takođe, u timu postoje igrači koji bi mogli da produže ugovor, pa je neophodno donijeti pravu odluku po tom pitanju.

Ko je Ben Tenzer?

Tenzer je dio Denvera još od 2005, ali je radio kao koordinator nižih liga za taj klub sve do 2009. Potom je mijenjao funkcije u timu, zatim je bio pravni analitičar, a onda je proveo skoro deceniju na mjestu direktora košarkaških operacija, a onda je 2023. unaprijeđen u potpredsjednika košarkaških operacija, a bio je i generalni menadžer Denvera za Dži ligu.

Denver vjerovatno nije žurio u potrazi za novim menadžerom jer plej-of faza nije davala mogućnost da tim napravi bilo kakve značajne izmjene. Takođe, tim iz Kolorada ove godine nema izbor na draftu, te je potraga za skautom manje hitna.

