"Hoću da igram za Srbiju, ma svi hoćemo": Ove riječi Vasilija Micića čekali su navijači

Vasilije Micić potvrdio da će igrati za Srbiju na Eurobasketu, a iz njegovih riječi može da se nasluti da će "orlovi" biti u najjačem sastavu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vasilije Micić planira da igra za reprezentaciju Srbije na Eurobasketu ovog ljeta. Jedan od najboljih igrača potvrdio je to za "Mozzart Sport" iz Abu Dabija, gdje će gledati fajnal-for Evrolige, a poručuje unaprijed da je najvažnije od svega svakako zdravlje.

"Prvo, samo da sam zdrav, to je svima nama prioritet", rekao je Vasilije Micić koji se prije nekoliko nedjelja vratio iz SAD pošto je njegov Finiks ostao bez plej-ofa NBA lige za ovu sezonu: "Spreman sam, želim da igram i svi mi imamo želju da igramo za reprezentaciju. Počeo sam sa treninzima i ja to volim da radim nekako u tišini, a do početka zvaničnog dijela priprema ima još dosta."

Da li je dolazak na fajnal-for najava povratka u Evroligu? Dvostruki osvajač titule šampiona sa Efesom ima više "udvarača" u Evropi i najviše se priča o Hapoelu iz Tel Aviva, dok još ima važeći ugovor sa Sansima kod kojih jedva da je igrao ovog proljeća.

"Prije svega želim da igram i toga sam se zaista uželio za ove dvije godine. Još uvijek imam važeći ugovor u NBA, tačnije sa Finiks Sansima i to je nešto što ne može da se zanemari, ali sam se prvenstveno uželio igre i to znam sigurno. Iskreno, vijesti ne čitam posljednjih 10 godina, a sve glasine čujem od drugara. Mislim da je normalno da se priča o mom angažmanu, ali su to sve spekulacije i zaista nema potrebe da se oglašavam dok ne bude nešto zvanično", zaključio je Micić.

S kim Srbija igra na Eurobasketu?

Izvor: MN PRESS

Podsjetimo, Srbija na Eurobasketu igra u Rigi i u grupi je sa Portugalom, Estonijom, Turskom, Češkom i domaćinom Letonijom.

Turnir se igra od 27. avgusta do 14. septembra, a svi još čekaju vijesti o Nikoli Jokiću koji nije donio konačnu odluku o tome da li će poslije teške sezone u NBA ligi igrati za Srbiju.