"Mijailović je glasao, a Partizan mi se izvinjavao": Pavićević udario po crno-bijelima poslije sjednice ABA lige

Mornar iz Bara ispao je iz ABA lige, a prvi čovjek tog kluba Đorđije Pavićević obratio se "vječitima".

Izvor: MN PRESS

Mornar nije imao sjajnu godinu za sobom, ali je želio da ostane dio regionalnog takmičenja u sezoni 2025/26. Ipak odluka je bila drugačija. Uz njih u ABA ligi neće učestvovati i Cibona, a ovakvo stanje stvari naveliko je čelnike kluba iz Bara da se javno oglase, jer smatraju da su ih "vječiti" (Partizan i Crvena zvezda) glasovima izbacili.

Prvi čovjek Mornara Đorđije Pavićević istakao je da predsjednici Partizana i Crvene zvezde smatraju da "mali" klubovi ne mogu da vode ligu, dok su Budućnost i Zadar pokušavali da nađu kompromis.

"Ostoja Mijailović, predsjednik Partizana, i predstavnik Zvezde su govorili da ne mogu mali klubovi da vode ligu, jer su oni našli sponzore. Prijetili su izlaskom iz lige, bilo je to mučno slušati. Budućnost i Zadar su pokušavali da se nađe kompromis, ali ništa nije prošlo. Nakon sata rasprave, ponovo su tražili da se glasa, uz napomenu da ako ne glasamo za njihov prijedlog, ispadamo iz lige. Epilog glasanja je bio isti, jer ne bih sebi dozvolio da u sat vremena promijenim mišljenje bez obzira na prijetnju ispadanjem iz lige. Nikad to u životu ne bih napravio", rekao je Pavićević za "Pobjedu".

Mornar se naredne sezone neće takmičiti u regionalnom takmičenju, a prvi čovjek ovog kluba ističe da to nije pošteno. Razlozi su jasni - ovaj klub je uvijek svakog dočekao na pravi način. Posebno je Pavićević istakao da ga je razočarala odluka Partizana, Igokee i Cedevita Olimpije.

"Svakoga smo dočekali domaćinski, ljudski i pošteno, pokazujući pravi sportski i prijateljski odnos prema svakom gostujućem timu. Vremenom su se neke stvari iskristalisale. Crvena zvezda je imala svoju politiku iako smo se međusobno poštovali. Sa FMP-om je bilo slično, zbog nekih menadžerskih interesa nismo bili simpatični Megi..."

"Međutim, iskreno, najviše me zabolio odnos Partizana, Igokee i Cedevita Olimpije, sa kojima smo sportsko prijateljstvo bili digli na najviši nivo. Međutim, smatram da to nije stav Partizana, već je to napravio samo jedan čovjek iz samo njemu znanih razloga. Neki bitni ljudi u Partizanu su me zvali i izvinjavali se i rekli da ne mogu da shvate zahtjeve koje je prema Mornaru i Ciboni podnijela radna grupa."

Klubovi iz Crne Gore bili su uz Mornar.

"Budućnost i SC Derbi su pokazali patriotski odnos prema nama, sa željom da ostanemo u ligi. Da se razumijemo, nije sramota da se ne igra ABA liga, možemo raditi i na tome da uz Opštinu Bar i privrednike radimo na stabilizaciji kluba, kroz domaću ligu i FIBA takmičenja. Ništa nije vječno. Pokušali smo ljudski, ali nam se nije vratilo, pa ćemo, ako ovako ostane, sami odlučivati gdje ćemo i što ćemo."

Možda Mornar nije u poziciji da trenutno zahtijeva bilo šta od ABA lige, ali Pavićević ističe da će od lige u budućnosti zahtijevati pismene pozivnice.

"A i kada nam ponude "specijalnu pozivnicu", tražimo da to bude napismeno, da bismo predsjednika opštine i privrednike mogli da upoznamo kakvi su uslovi igranja u ABA ligi. Da vidimo da li je to isplativo za nas ili nije. Možda bismo mi sami donijeli odluku da nam nije isplativo ove godine i da idemo svjesno da igramo ABA 2 ligu i nema nikakve ljutnje."

"Da me neko pogrešno ne shvati, ne tražimo ničiju samilost, niti ćemo je tražiti. Ako ne treba da postojimo, napravićemo da ne postojimo, ali mislim da Crnoj Gori i pogotovo Baru i te kako treba ovaj klub, nebitno hoće li na čelu da bude Đoko, Marko ili Janko. Radi djece u Baru i Crnoj Gori, radi prosperiteta košarke u našoj zemlji, Mornar treba da postoji. Ali očito nekima to ne odgovara, posebno onima za koje nisam vjerovao da tako misle o nama, a ispalo je kako je ispalo".

