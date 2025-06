"Jokiću, ovo ti je posljednja šansa": Svi misle da odmara, a Somborac donosi najtežu odluku u životu

NIkola Jokić u narednih nekoliko dana donosi odluku koja može da promijeni sve u njegovoj karijeri, ali i životu i toga su dobro svjesni u Denveru.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić nalazi se trenutno na godišnjem odmoru u rodnom Somboru, vidjeli smo i da je tradicionalno išao na rafting Tarom, međutim ako neko misli da nema briga - grdno se vara. Možda je ovo i odlučujuće ljeto u karijeri Nikole Jokića jer ga čeka najteža odluka u karijeri i vrijeme polako otkucava.

Od 8. jula, Nikola Jokić će imati pravo da potpiše novi trogodišnji ugovor sa Denverom vrijedan 212,5 miliona evra, čime bi se njegov ugovor produžio do 2030. Tako bi "svoje najbolje dane" ostavio u Nagetsima i sve do skoro činilo se da oko toga nema ništa sporno, međutim ova sezona bila je najkomplikovanija za njega i jasno je naglasio da želi da vidi promjene i oko sebe da ima igrače sa kojima može da dođe do titule. I sam je rekao da je već viđeno da sa trenutnim kadrom to ne može.

Baš zbog toga "Jahu" je objavio interesantan članak u kome je istakao da je ovo praktično posljednja šansa Nikole Jokića da nešto promijeni u Denveru, pošto bi odbijanje novog ugovora poslalo nikad jaču poruku vlasniku Džošu Krenkeu. Ali, pitanje je i dalje šta će Jokić reći i čini se da još razmišlja.

Da li je Denver već pogriješio?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon odluke da u istom danu smijene trenera Majkla Melouna i generalnog menadžera Kelvina Buta, koji su bili u svađi, prošlo je 76 dana dok Denver nije opet angažovao "glavnog i odgovornog" za pojačanja. Na kraju, donesena je neočekivana odluka da angažuju dvojicu potpredsjednika za košarkaške operacije što je mnoge iznenadilo.

"Jedan od njih je Ben Tenzer, koji će imati širu, nadzornu ulogu i koji je posljednjih nekoliko mjeseci bio privremeni generalni menadžer Denvera. Drugi je Džon Volas, koji je do sada bio jedan od vodećih rukovodilaca u Minesoti, a karijeru je zapravo i započeo u Denveru kao saradnik u košarkaškim operacijama. Sada će on preuzeti vođenje ipak svih košarkaških poslova u Nagetsima", piše "Jahu" i podsjeća na pitanje svih pitanja.

"Dok se čini da Denver planira da zadrži većinu sadašnjeg sastava, osim možda nešto veće širine na klupu, najvažnije pitanje ovog ljeta za franšizu tiče se jednog ogromnog slona u sobi. Šta će sada trostruki MVP Nikola Jokić odlučiti u vezi sa svojim predstojećim ugovorom?"

Šta to Denver nudi Jokiću?

Izvor: YouTube/DNVR Sports/Screenshot

"Od 8. jula, Jokić ima pravo da potpiše trogodišnje produženje ugovora vrijedno 212,5 miliona dolara, koje bi se nadovezalo na njegov trenutni ugovor, a koji ima igračku opciju za još dvije sezone. S obzirom na to da Jokić ima 30 godina, potpisivanje tog produžetka bi praktično značilo da će ostatak svojih najboljih igračkih godina provesti u dresu Nagetsa. S obzirom na to koliko je Jokić konstantno briljantan i najbolji igrač u NBA ligi, to bi bila muzika za uši upravi Denvera. Uklonilo bi njihovu najveću brigu - da li je Jokić srećan (ili možda nezadovoljan) stanjem u timu", navodi se u tekstu i poručuje da očekivanja i dalje idu u pravcu da će Jokić potpisati novi ugovor, ali i dalje postoji prostor za iznenađenje.

"Koliko god da je velik igrač, Jokić nikada nije bio neko ko pravi dramu. Do sada se uvijek ponašao kao da je njegov posao samo da igra, dok se drugi bave planovima i odlukama. Takav je njegov stil. Ali, s obzirom na to gdje se sada nalazi u karijeri, ovo bi mogla biti njegova posljednja prava prilika da iskoristi neku vrstu pritiska prema upravi Denvera".

Šta ako Jokić odbije Denver?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ako bi Jokić rekao "ne", to ne znači nužno da bi otišao iz Denvera ili bio trejdovan. Štaviše, samo bi time poslao poruku Denveru da su potrošeni svi krediti i da moraju da se uozbilje.

"Ako je nezadovoljan pravcem u kom se tim kreće - što niko sa sigurnošću ne zna - ovo bi bio trenutak da odbije potpisivanje ugovora i pošalje poruku da želi promjene. Nema dileme: ako Jokić ne potpiše ovo produženje, u sjedištu Nagetsa će se oglasiti alarmi, čak i ako to nikada ne priznaju javno".

"Narednih nekoliko dana bi mogli da budu ključni za Jokića. Denver ima predstojeći NBA Draft 2025. i počinje prelazni rok, što su prilike da se dodatno ojača tim. Ako Jokić ostane dosljedan svom ranijem ponašanju, neće mu trebati mnogo da bude zadovoljan - dovoljno je da Nagetsi dodaju makar neko kvalitetno pojačanje sa klupe. Ali, ako to ne urade, bilo bi neozbiljno reći da je Jokić stoprocentno vezan za Denver u budućnosti. Svi koji prate NBA i ponašanje superzvijezda znaju da u ovakvim situacijama uvijek postoji makar mala šansa za katastrofu", zaključuje se u tekstu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!