Poznati novinar Adrijan Vojnarovski govorio je o Nikoli Jokiću, a posebno je istakao da se srpski centar nikad neće promijeniti.

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@JaoMilepodcast

Adrijan Vojnarovski, poznati NBA novinar, gostovao je u Beogradu i tom prilikom govorio o Nikoli Jokiću. Planetarno poznati srpski košarkaš i dalje je meta kritika u najjačoj ligi na svijetu, uglavnom su razlozi njegovo nezainteresovano ophođenje prema društvenim mrežama, kao da tripl-dabl prosjek nije dovoljna reklama za NBA...

Nikola Jokić nema nikakvo prisustvo na društvenim mrežama, a pošto mu se na terenu ništa ne može zanemariti, onda bi manjak prisutnosti u javnosti mogla biti dobra tema. Ligi je vrlo teško da promoviše najveću zvijezdu, pa se to navodi kao jedan od problema. Može se reći da je Vojnarovski kroz karijeru sretao različite tipove ličnosti, pa je tako Jokića mogao da uporedi sa brojnim drugim igračima i bilo je jasno - Nikola se neće mijenjati.

Vidi opis "NBA liga gubi novac zbog Nikole Jokića?" Ajzea Hartenštajn i Nikola Jokić Nikola Jokić košarkaš Denvera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Denver Nuggets Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Jokić će biti to što jeste. On se ne mijenja ni zbog koga. Dakle, ako su izgubili nešto novca na tome, ne mislim da će iko od njih otići u sirotište. Ako je Jokićev instagram nalog značio da neko ima malo više dolara... Igrao je utakmice na način koji je dominirao, na način na koji je vrlo malo igrača dominiralo. Igra svojim tempom, kontroliše brzinu igre, ne možete ga ubrzati", bio je jasan poznati novinar koji je gostovao u podkastu "Jao Mile".

"Hipnotiše ono što je uradio, a pojedinačno - imao je sezone kakve je malo igrača ikada imalo. Imao je veliki timski uspjeh, osvojio je šampionat i plasman daleko u plej-of u nekim drugim sezonama. Za mene, on je autentičan, on je ono što jeste. Ima mnogo igrača o kojima sam pisao, a koji nisu bili sigurni ko su i pokušavaju da budu neko drugi", morao je dodatno da objasni.

Nikola Jokić neprestano pokazuje da se od početka takmičenja u najjačoj ligi na svijetu, a to je bilo 2015, pa sve do danas nije promijenio. I dalje je ostao košarkaš koji se na terenu igra sporta koji voli. Ipak, ono što je o Jokiću još zanimljivije je njegov način ophođenja prema konjima, gotovo svi mediji prenijeli su vijesti o pobjedi njegovog konja i trenutak kad je zbog velikog uspjeha zaplakao. Zbog toga su se američki mediji zapitali - da li je centru iz Sombora uopšte dovoljno stalo do sporta u kojem dominira.

Naravno, izlišno je i pričati o tome, s obzirom na to da Nikola Jokić daje apsolutno sve do sebe kako bi njegov tim pobijedio. Reprezentativac Srbije u sezoni za nama bilježio je rekordnu statistiku - 29,6 poena, 12,7 uhvaćenih lopti i 10,2 asistencije po meču. On je bio okosnica tima, a isto to očekuje se i u sezoni pred nama.

Izvor: MN PRESS

A, dok željno iščekujemo početak NBA lige, prije toga uživaćemo u igri srpske reprezentacije. "Orlovi" započinju takmičenje 27. avgusta na Evropskom prvenstvu, a prvi rival izabranika Svetislava Pešića biće Estonija sa kojom se sastaju u grupi A od 20.15 sati.

Bonus video:

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić, Košarkaška reprezentacija Srbije Izvor: KSS Izvor: KSS

(MONDO)