"Nameću mi da sam Srbin": Bio je novi Dražen jugoslovenske košarke, a Hrvati mu brojali krvna zrnca

Arijan Komazec je rekorder jugoslovenske reprezentacije, kao njen najmlađi igrač u istoriji. Nakon raspada države imao je velike uspjehe sa Hrvatskom, gdje je u rodnom Zadru doživio i uvrede na nacionalnoj osnovi.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U periodu u kojem je hrvatska košarkaška reprezentacija daleko od velike scene i medalja, u pretkvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027, njen veliki uspon devedesetih djeluje kao sve davnija istorija.

Nakon otcjepljenja od Jugoslavije, Hrvatska je na Olimpijskim igrama 1992. godine u Barseloni bila srebrna, na Sjvetskom prvenstvu u Kanadi 1994. bronzana, a na Eurobasketu 1993. i 1995. godine treća. Jedan od nosilaca igre te reprezentacije bio je svojevremeno najveći jugoslovenski talenat Arijan Komazec (55).

Arijan Komazec je bio pobjednik natjecanja u tricama na All-Star Yu lige 1991. Evo jedne od njegovih serija s tog natjecanjapic.twitter.com/viJL2GacQL — Zeljan Branica (@ZBranica)July 30, 2025



Rođeni Zadranin, sin legendarnog Milana Komazeca, velikog asa Zadra i potom dopisnika dnevnog lista "Sport", osamdesetih je bio "vunderkind" velike zemlje. Vlade Đurović ga je uveo u prvi tim Zadra sa 15 godina, u sezoni u kojoj je u Dalmaciju donio titulu prvaka SFRJ, a 1986. godine ga je Krešimir Ćosić takođe vizionarski učinio najmlađim debitantom u istoriji jugoslovenske košarke.

Arijan je imao samo 16 godina i 10 mjeseci kada je u oktobru 1986. na američkoj turneji Jugoslavije igrao protiv ekipe Univerziteta Tenesi. U timu kraj Vlada Divca, Saše Đorđevića, Tonija Kukoča, Dražena Petrovića, Zorana Radovića, Velimira Perasovića i drugih, tinejdžer iz Zadra skretao je na sebe pažnju i bio "viđen" kao budući as ne samo jugoslovenske, već i evropske košarke.



Vezujući svoje košarkaško i životno odrastanje za rodni Zadar, u kojem je bio do 1992. godine, Komazec je kao apsolutni lider svog tima dobio poziv selektora Dušana Dude Ivkovića da bude dio tima Jugoslavije i na Svjetskom prvenstvu u Argentini, kao i na Evropskom prvenstvu u Italiji 1991 i u te dvije akcije nacionalnog tima osvojio je najveća odličja u karijeri.

Početkom devedesetih igrao je za Panatinaikos i Vareze, potom ga je Virtus doveo sa idejom da zamijeni Predraga Danilovića kada je otišao u NBA, a potom je igrao i za Olimpijakos, opet za Zadar, AEK i Avelino, u kojem je 2004. završio karijeru.

Vrijeđan na nacionalnoj osnovi u Zadru

Vidi opis "Nameću mi da sam Srbin": Bio je novi Dražen jugoslovenske košarke, a Hrvati mu brojali krvna zrnca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivan Doroski/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tokom 2008. godine, Arijan Komazec gledao je utakmicu Zadra i Partizana u dvorani Jazine, kada su ga dvojica muškaraca napali aludirajući na to da je Srbin. "Navijaš za Partizan, a Komazec?", izgovorili su mu oni optužujući ga da je aplaudirao akciji crno-bijelih.

Komazec nije reagovao na verbalne napade, već je pod uvredama ispraćen iz hale u pratnji uniformisanih osoba, a za to vrijeme su pljuštale uvrede na njegov račun. O tom incidentu se oglasio i u izjavi za "Novi radio" iz Zadra.

"Mogu pogledati u oči svakome. Uvijek sam se gospodski ponašao i nisam za nasilje. Ja sam takav kakvog me Bog stvorio", poručio je nasilnicima.

"I sada me žele mijenjati ili mi nametati da sam Srbin, da su Komazeci ovo ili ono. Nastavlja se nepravda. Ne želim konflikte. Ne shvatam zbog čega se šire te laži da sam aplaudirao Partizanu. Ljudi su zli", poručio je Komazec vraćajući se na incident u Jazinama.

Petar Popović mu ujak

Legenda jugoslovenske i hrvatske košarke, Petar Popović (66), rođak je po majci Arijanu Komazecu. Kraljevčanin koji je postao ikona Zadra i otac takođe legendarnog plejmejkera Marka Popovića (43), osvajača ABA lige, dvostrukog prvaka Evrokupa i reprezentativca Hrvatske.

I nakon završetka karijere, Arijan Komazec je u Zadru nastavio da igra rekreativno, u svom veteranskom timu "Pet bunara".

Nije pristajao da bude "novi Dražen"

Nije želio Arijan Komazec da ga porede sa Draženom Petrovićem i da ga nazivaju nasljednikom najboljeg evropskog napadača u drugoj polovini osamdesetih. Iako mu je često to pitanje postavljano na početku karijere, nije mu previše prijalo.

"Vjerovatno je na mene presudno uticao uticaj ujaka (Petra Popovića), a i moj stari oduvijek je bio vezan za košarku. Dolazio sam na teren sve dok mi to nije prešlo u naviku. Nisam bio zaluđen velikim imenima. Čak ni Draženom Petrovićem, premda sam mu se divio", govorio je Komazec 1990. u intervjuu "Sprintu".

Da li je kopirao njegov stil igre?

"Ma kakvi, uopšte se nisam trudio. Nimalo, vjerujte. U redu, zašto mu ne bih uzeo neku dobru fintu, je li to loše?!"

Arijan Komazec

1991 Korac Cup

Zadar - Panionios

https://t.co/Si9PN7f7kBpic.twitter.com/J397Ff1hVv — Basketball 1980-2021 (@1980_2021)July 12, 2024



Na konstataciju novinara da je sličnost sa Draženom svejedno vidljiva iz aviona, Komazec je odgovarao:

"Možda, ali je sasvim nesvjesna sa moje strane. Kažem, pokupio sam pojedine Draženove trikove, kao i njegovu fantastičnu promjenu pravca. Dribling između nogu i adio, nema ga više. To me oduševljava. Svi znaju šta će napraviti, a opet se ne možeš odbraniti".

Da li se, zbog svega toga, vidio kao "novi Dražen jugoslovenske košarke?"

"Ne, nikad se nisam tako nisam ni vidio. Imam svoj put i pokušaću da on bude što lepši", izričit je bio Arijan Komazec.

Nije uspio da se nametne u NBA

Izvor: MN PRESS

Pokušao je Arijan Komazec krajem 20. vijeka i u Americi da izgradi karijeru, bio je član nekadašnjeg tima Vankuver Grizlisa, ali uprkos potpisanom ugovoru i boravku u timu od mjesec dana nije dobio šansu da debituje.

"Kada sam bio u NBA konkurencija, pogotovo u mom klubu, bila je nemilosrdna. Istina, nisam igrao u sezoni, ali samim time što sam došao do nje i imao ugovor za mene je velika stvar. Očito nisam imao sreće, a nije tajna i to da trener nije imao povjerenja u mene", govorio je Komazec u intervjuu za Tportal.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!