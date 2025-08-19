Protivnik "zmajeva" ostao bez jednog igrača: Abalde ne igra Eurobasket!

Španska košarkaška federacija saopštila da ne može da računa na košarkaša Real Madrida Alberta Abaldea.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Španije, koja na predstojećem Eurobasketu igra u grupi sa selekcijom Bosne i Hercegovine ostala je bez Alberta Abaldea.

Košarkaš Reala na prijsteljskoj utakmici protiv Francuske prošlog vikenda doživio je povredu zbog kojeg neće moći da igra na Evropskom prvenstvu.

"Nakon urađenih testova poslije povrede na utakmici protiv Francuske u subotu Alberto Abalde mora da se povuče iz reprezentacije i neće moći d anastupi na Evropskom prvenstvu. Testovi su potvrdili rupturu aduktora lijeve noge. Oporavak će trajati dvije do tri sedmice, tako da igrač napušta trening kamp i počeće se procesom rehabilitacije", potvrdili su iz španske košarkaške federacije.

Selektor Španije Serđo Skariolo ranije je ostao bez Elija Endiajea, takođe zbog povrede, a Lorenco Braun otkazao mu je zbog ličnih razloga.