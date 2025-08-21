logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bio Partizanovo NBA pojačanje, sad propušta Evrobasket: Taman se vratio na veliku scenu i odmah je doživio peh

Bio Partizanovo NBA pojačanje, sad propušta Evrobasket: Taman se vratio na veliku scenu i odmah je doživio peh

0

Rodions Kuruks zbog povrede neće biti dio tima Letonije na Eurobasketu 2025.

Rodions Kuruks propušta Eurobasket 2025 Izvor: MN PRESS

Letonija sklapa tim za Eurobasket i u njemu neće biti Rodions Kuruks. Nekadašnji NBA igrač i bivši košarkaš Partizana je ispao sa spiska za takmičenje koje se održava u Rigi. 

Selektor Sito Alonso ga je "skratio" zbog povrede i košarkaš Baskonije će morati na operaciju. Njegov brat Arturs Kuruks je takođe u konkurenciji, a najveći aduti domaćina na Eurobasketu su Davis i Dairis Bertans, Kristaps Porzingis, Rolands Šmits i Arturs Žagars.

Letonija će grupnu fazu igrati u Rigi u grupi A sa Srbijom, Portugalom, Estonijom, Turskom i Češkom. Sa Srbijom domaćim igra u trećem kolu 30. avgusta, a sve startuje 27. protiv Turske.

Ko je Rodions Kuruks?

Krilni košarkaš koji ima 27 godina već ima mnogo toga iza sebe, pa i igranje u Srbiji. Počeo je u Rigi, zatim je nastupao za Barselonu pa je otišao u NBA. Igrao je za Bruklin, Hjuston i Milvoki prije povratka u Evropu u redove Partizana. Tu se nije snašao i onda se na evroligašku scenu vraćao zaobilaznim putem. Igrao je za Betis, Strazbur i Mursiju prije potpisa za Baskoniju. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Letonija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC