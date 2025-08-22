Počinje turnir "Radivoj Korać": Banjaluka čuva uspomenu na legendu košarke

Tradicionalni Memorijalni turnir u čast košarkaškoj legendi Radivoju Koraću i ove godine u Banjaluci okupiće u naredna tri dana talentovane ekipe koje će se boriti za prestižni trofej.

Izvor: KSS

Na ovom takmičenju učestvovaće šest mladih ekipa koje će pokazati svoje umijeće i sačuvati uspomenu na legendarnog košarkaša koji je bio najbolji strijelac Jugoslavije u istoriji na evropskim prvenstvima.

Organizator turnira Vuk Stupar je za "Glas Srpske" istakao da je sve spremno za start takmičenja.

"Naš turnir ima za cilj da promoviše mlade talentovane igrače i da sačuva uspomenu na velikana po kojem klub nosi ime. Sljedeće godine klub će proslaviti i 30. rođendan, a čast nam je da čuvamo uspomenu na sjajnog igrača i čovjeka. Ljudi to prepoznaju. Gledaoci će tri dana moći da uživaju u kvalitetnim igrama, a ono što nas raduje je svakako i sve bolja medijska pokrivenost, jer je važno da sačuvamo ovaj turnir i uspomenu na Radivoja Koraća, legendarnog reprezentativca Jugoslavije. Kao organizator smo uradili sve da učesnici imaju kvalitetne uslove", istakao je Stupar.

Obavljen je žrijeb grupa, a ekipe su podijeljene u dvije grupe sa po tri učesnika. U grupi A se nalaze: Igokea, Borac i Maks, dok su u grupi B Sloboda Užice, Basket 2000 i Ruki. Nakon mečeva u grupi prvoplasirani timovi iz obje grupe odlaze u veliko finale i bore se za trofej. Drugoplasirani će igrati za treće mjesto, a trećeplasirani će se suočiti u borbi za peto mjesto.

Banjalučki klub čuva sjećanja na legendarnog Radivoja Koraća. Popularni Žućko bio je jedan od najboljih košarkaša sa prostora bivše Jugoslavije, a prošle godine primljen je u "Kuću slavnih" u Springfildu. Upamćen je i po tome što je protiv švedskog Alvika, igrajući za OKK Beograd u Kupu šampiona, ubacio 99 poena.

FIBA je na prijedlog tadašnjeg generalnog sekretara Vilijema Džonsama u čast ovom velikanu 1972. godine osnovala jedno od svoja tri klupska evropska takmičenja - Kup Radivoja Koraća. Takmičenje je trajalo pune četiri decenije, a kasnije je, tačnije od 2003. godine, Kup Srbije preimenovan u Kup Radivoja Koraća. Pehar koji dobija pobjednik zapravo je otisak u zlatu Koraćeve šuterske ruke.

Raspored

Danas

17.30 otvaranje

18.30 Igokea - Borac

20.30 Sloboda - Basket 2000

Subota, 23.8.

10.00 Maks - Igokea

12.00 Sloboda - Ruki

17.00 Borac - Maks

19.00 Ruki - Basket 2000

Nedjelja, 24.8.

10.00 utakmica za 5. mjesto

12.00 utakmica za 3. mjesto

14.00 finale

(MONDO, Glas Srpske)