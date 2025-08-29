Bježao na Kosovo od FIBA, sad srušio Dončića na Eurobasketu: "Život me odveo u Trepču, Srbin mi dao prve patike"

Selektor Poljske Igor Miličić ima živopisnu karijeru, a prije nekoliko godina nam je otkrio zanimljivu priču.

Košarkaška reprezentacija Poljske odavno više nije senzacija na velikim takmičenjima. Ovog puta su u prvoj rundi Eurobasketa savladali Slovence, a verovatno jedan od najvećih aduta sjedi na klupi Poljske. Igor Miličić ima jako živopisnu igračku i trenersku karijeru o čemu je prije nekoliko godina pričao za naš portal.

Zvanično njegova igračka karijera počinje sredinom devedesetih u Splitu, ali dovoljno rano je iz Slavonskog Broda stigao u Split da bi vrlo dobro zapamtio generaciju koja se u Evropi neće ponoviti.

"Ja sam u Split došao kao 14-godišnjak, u momentu kada je Jugoplastika bila prvak Evrope, To je bio tačno taj posljednji period. U suštini sam se i ja skidao u svlačionici iz koje su izlazili Kukoč, Rađa, Perasović, Pavićević, mi smo poslije njih išli tamo. Čak su prve patike koje sam dobio bile patike koje je ostavio Zoran Sretenović. Ja i on smo bili ista pozicija, samo što je on bio jedan od najboljih plejmejkera Evrope, a ja sam bio junior. Imam sliku tih uspjeha i tih ljudi koji su pisali istoriju", ispričao je za "Mondo" selektor Poljske.

Sudbina ga je sa Zoranom Sretenovićem neraskidivo povezala, što u trenerskoj što u igračkoj karijeri. Sreta je uvijek bio tu!

"On je poslije bio moj dobar poznanik, igrali smo jedan protiv drugog, poslije mi je bio i trener u posljednjoj mojoj sezoni u karijeri kada sam uzeo medalju. Ja sam mu bio čak i pomoćni trener čim sam završio karijeru i poslije sam preuzeo taj tim i dobio prvi samostalni posao u Košalinu", ispričao je tokom Eurobasketa 2022.

Nismo mogli da ne pitamo, odakle Kosovo? Nakon Jugoplastike, Njemačke, Poljske i Grčke odjednom se u karijeri pojavljuje jedna sezona u Trepči!

"Pao sam na doping kontroli u Grčkoj i Kosovo tad nije bilo pod FIBAtako da sam mogao da samo tako da ostanem u košarci i tih nekih sedam, osam meseci sam igrao tamo da prehranim porodicu.Tako je ispalo, život me je tako odveo", objasnio je.

Na kraju jedno porodično pitanje - koji će Miličić ostaviti najveći trag u košarci?

"Ja verujem da će svaki od mojih sinova da ostavi trag. Imam ih tri, svi igraju, jedan je sad na koledžu a dvojica su u akademiji Ulm. Svi vole da igraju košarku, za sada su dobri i vidjećemo dokle će da stignu", završio je svoju priču za MONDO.

Trenerska karijera

U trenerske vode je uplovio u Poljskoj gdje je izgradio košarkaško ime noseći dresove mnogih klubova. Penzionisao se 2013. godine u Košalinu gdje je odmah preuzeo ulogu stratega. Vodio je još Stal Ostrov Vjekopolski, Bešiktaš, Napoli, a ključni potez je napravio preuzimanjem selekcije Poljske 2021. godine.

Odmah na Eurobasketu 2022. su pokazali da imaju sjajan tim, plasirali su se u polufinale nakon pobjede nad Slovencima, ali onda su u tamo poraženi od selekcije Francuske, da bi bez bronzane medalje ostali nakon poraza od Nijemaca. Vidjećemo koliko mogu na ovom šampionatu gdje ih predvode Mateuš Ponitka i naturalizovani Džordan Lojd.

