logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Timovi na Eurobasketu zajedno pjevali: Dvije države dijele himnu, postojala je i treća dok Srbi nisu dobili rat

Timovi na Eurobasketu zajedno pjevali: Dvije države dijele himnu, postojala je i treća dok Srbi nisu dobili rat

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Timovi Grčke i Kipra zajedno su pjevali himnu na međusobnom meču tokom Eurobasketa.

Košarkaši Grčke i Kipra zajedno pjevaju himnu Izvor: x/printscreen

Malo ko je obratio pažnju na ubjedljivu pobjedu Grčke nad Kiprom na Eurobasketu. Bilo je 96:69, a iako o košarci sa tog meča niko ne priča, svima je pažnju privukao detalj sa početka utakmice. Tada su košarkaši ova dva tima zajedno otpjevali himnu. 

Poznato je da Kipar, makar dio ostrva koji se takmiči pod bijelom zastavom, ima većinsko grčko stanovništvo. Takođe ova država ima istu himnu kao Grčka, a to je "Himna Slobodi". Pogledajte dirljiv momenat sa početka meča:

Ova pjesma napisana je 1823. godine, a autor je Dionisios Solomos. Muziku je pet godina kasnije komponovao Nikolaos Macaros, a pjesma govori o grčkom ratu za nezavisnost od Otomanske imperije.

Dvije države dijele himnu, postojala je i treća

Prve dvije strofe ove poeme zvanično su postale himna Grčke još 1864. godine, dok je Kipar za himnu uzeo "Himnu Slobode 1966. godine. Jedna verzija ove pjesme bila je himna i treće države koja više ne postoji. U pitanju je Kritska država koja je postojala vrlo kratko od 1898. do 1913. godine. Pravno gledano bila je dio Otomanske imperije, ali je zapravo imala nezavisnost. Potrajala je sve do vojne pobjede Srbije i Grčke nad Turskom u Prvom balkanskom ratu kada se Krit prisajedinio Grčkoj.

Kipar je sa druge strane bio posjed Otomanskog cardstva, zatim britanska kolonija, a od 1960. je između Grčke, Turske i Britanije dogovoreno da bude nezavisan. Od tada je na tom ostrvu viđen grčki državni udar 1974. godine, pa zatim i turska invazija poslije koje je Sjeverni Kipar koji sadrži oko 36 odsto teritorije ove države ostao odvojen od ostatka države.

Vrlo lako smo mogli osim košarkaša iz grčkog dijela Kipra da imamo i Turčina sa ovog ostva na Eurobasketu. Bek Ertem Gazi je rođen u Nikoziji, ali je u posljednji čas otpao sa spiska Ergina Atamana.

Kako stoje Grčka i Kipar na Eurobasketu? 

Za sada je Kipar doživio dva ubjedljiva poraza. Prvo ih je dobila Bosna i Hercegovina, a onda i Grčka. Što se tiče Grka, osim pobjede nad Kiprom dobili su i Italiju u derbiju prvog kola. Sljedeći rival Grčke je Gruzija, a Kiprani igraju sa Španijom. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 Kipar Grčka himna

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC