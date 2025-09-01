Bio je prva zvijezda NBA, sad se povukao: Otišao je košarkaš čija era je trajala - mjesec dana

Džeremi Lin se povukao poslije duge i uspješne karijere. Ipak njegov "Linsaniti" je era koja je trajala - mjesec dana.

Izvor: CHRIS TROTMAN / Getty images / Profimedia

Počelo je kao bajka u februaru 2012. a sada je kraj, Džeremi Lin je završio karijeru. Amerikanac kineskog porijekla "zapalio" je NBA kada je 4. februara 2012. kao anonimus razbio Derona Vilijamsa i Nju Džersi Netse sa 25 poena, 7 asistencija i 5 skokova.

Trajala je karijera sve do sada, ali tih prvih mjesec dana u kojima je bio veća zvijezda u Njujork Niksima od Karmela Entonija ostali su zauvijek zapamćeni. Ipak, kada ga je krajem februara Mario Čalmers razbio u direktnom duelu više nikada Lin nije uspio da ostvari slavu sa tog slavnog početka.

Lin je sada sa 37 godina završio karijeru koja je počela kada je poslije završenog Harvarda dobio šansu u Golden Stejtu. Tu nije igrao pa je otišao u Kinu, a Niksi su ga potpisali za sezonu 2011/12 i nakon te godine je postao stabilan rotacioni NBA igrač Nastupao je za Hjuston, Los Anđeles LEjkerse, Šarlot, Brukli, Atlantu, a 2019. je sa Torontom osvojo prsten. Od tada se nije vraćao u NBA i igrao je u Kini.

Oproštajna poruka Džeremija Lina

"Kao sportisti uvijek smo svjesni toga da penzija nije daleko, Prošlo je 15 godina karijere i znao sam da ću jednog dana morati da odem. Sada mi je odluka da se oprostim od košarke najteža u životu. Bila mi je najveća čast u životu da se takmičim sa najvećim rivalima pod najjačim svletlima i da pokažem svijetu da je to moguće za nekoga ko izgleda kao ja. Doživio sam najluđe dječačke snove i igrao širom svijeta. Zauvek ću biti klinac koji je stvarno živ samo kada igra košarku.

Toliko se ljudi žrtvovalo i doprinijelo mom putovanju, mnogo više nego što bih ja mogao da im vratim. Hvala im što su vjerovali u mene i išli sa mnom, slavili moje uspjehe i podizali me kada padnem. Ovo je vožnja za koju nikada nisam htio da se završi, ali znam da je vrijeme. Sve vas volim", napisao je Džeremi Lin u oproštajnoj poruci.

