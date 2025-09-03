Sada je normalno da pola reprezentacije Turske priča srpski, a sve je počelo sa Mirsadom Jahovićem. Otišao je iz Novog Pazara u Istanbul, promijenio prezime u Turkdžan i na kraju postao prvi turski košarkaš u NBA.

Izvor: MN PRESS

Srbija će od 20.15 igrati sa Turskom za prvo mjesto u grupi A na Eurobasketu, a na ovom meču će naspram sebe imati dvojicu košarkaša kojima je srpski tečan. Džediju Osmanu je srpski maternji jezik, a Kenan Sipahi ga je naučio u Prištini.

Nije rijetkost da igrači sa ovih prostora igraju za Tursku, pa smo tako imali i primjere tragično nastradalog Asima Paščanovića i Emira Preldžića, a sve je počelo 1999. godine.

Tada je za Tursku zaigrao prvi Turčin koji je ikada igrao u NBA ligi, legendarni centar i najbolji skakač Evrolige ikada. Samo što nije rođen u Turskoj nego u Novom Pazaru pod prezimenom Jahović. Ime mu je Mirsad Turkdžan i iako je Svetislav Pešić rekao da je ovo sada najbolja Turska ikada mnogi smatraju da je to bio tim koji je 2001. godine na svom terenu izgubio od Pešićeve Jugoslavije. A Jahović je bio u njemu.

Kako je Jahović postao Turkdžan?

Vidi opis Prvi Turčin u NBA se rodio kao Jahović: Gledao u Pešića i nikad mu nije zaboravio poniženje iz Istanbula Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Kao dječak je iz Novog Pazara otišao u Tursku da igra košarku u mlađim kategorijama Efesa i odmah je dobio državljanstvo. Promijenio je prezime Jahović u Turkdžan, a kasnije će se ipak i prezime Jahović pročuti zbog njegove sestre Emine, poznate pjevačice.

Već 1994. debitovao je za Efes i ubrzo osvojio dvije titule sa klubom, a 1998. godine ga je Hjuston uzeo na NBA draftu. Bio je 18. pik, iza Raše Nesterovića i upisao se u istoriju.

Prvi Turčin u NBA

Vidi opis Prvi Turčin u NBA se rodio kao Jahović: Gledao u Pešića i nikad mu nije zaboravio poniženje iz Istanbula Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Kada je otišao da igra za Hjuston postao je prvi Turčin u NBA. Sada u Americi dominira Alperen Šengun, tokom godina smo vidjeli i Hidajeta Turkuoglua, Memeta Okura, Džedija Osmana, Furkana Korkmaza, Omera Ašika pa i Onuralpa Bitima u NBA ligi, ali vrata im je otvorio Mirsad iz Pazara.

"Vrlo sam srećan što sam došao u Hjuston. Orlando, Indijana i Sijetl su me kontaktirali, ali hvala Bogu pa sam u Hjustonu", rekao je Mirsad kada je potpisao za tim u kome je sada Šengun glavni igrač.

"Ovo je veliki korak za mene, ali igrao sam u Turskoj i prvi sam turski igrač koji je došao u NBA. Ovo je jako bitno za mene, moju porodicu i moju državu. Ljudi u Turskoj su jako uzbuđeni, jutros su me zvali sa sedam ili osam televizija. Spreman sam za vrijedan rad i život u NBA."

Ipak, izgleda da nije bio spreman. Vrlo brzo je trejdovan u Njujork i u jedinoj NBA sezoni odigrao je 17 mečeva za Nikse i Milvoki Bakse. Davao je 1,9 poena i imao 1,9 skoka po meču.

Vratio se i postao legenda

Izvor: MN PRESS

Kada se vratio iz Amerike, postao je legenda. Prvu sezonu je odigrao u Parizu, zatim je igrao za CSKA i Montepaski, kod Dude Ivkovića u Dinamu iz Moskve prije povratka u Tursku. Poslije sezone u Ulkeru igrao je za Fenerbahče sa toliko uspjeha da mu je klub na kraju povukao dres iz upotrebe. Na kraju je završio karijeru sa 23 klupske titule, imao je 1.287 skokova u Evroligi i najbolji je skakač takmičenja. Bio je MVP regularnog dijela Evrolige 2002 godine, a na kraju je završio karijeru sa 50 dabl-dablova u takmičenju. Bio je najbolji skakač Evrolige pet puta, a uspio je da skupi najviše skokova u bar jednoj sezoni u ligama Turske, Italije i Rusije. 2017. je dočekao da ga Evroliga proglasi za legendu.

Zauvijek ostala rana iz Istanbula

Izvor: MN PRESS

Iako je Turska tih godina imala strašnu generaciju sa Keremom Tunčerijem, Hidom Turkuogluom, Ibrahimom Kutlajem i Mehmetom Okurom, osvojili su samo jednu medalju i to na Eurobasketu 2001. godine u Istanbulu. A tada nije bila zlatna zbog Svetislava Pešića i Jugoslavije.

Na tom prvenstvu je Turska dominirala ispod koša, Husejin Bešok je imao 9,2 a Mirsand Turkdžan 8.3 skoka po meču, a nakon dominacije u grupi i pobjede nad Gasolovom i Navarovom Španijom redom su dobijali Hrvatsku i Njemačku u produžetku.

Mirsad je Hrvatsku dobio praktično sam sa 20 poena i 14 skokova, a u polufinalu je Nijemcima dao 10 poena, uz devet skokova. Ipak, protiv drim tima Svetislava Pešića nije mogao. U punoj Abdi Ipekči Areni bilo je 78:69 za SR Jugoslaviju. Turkdžan jedva da je izlazio na tom meču, ali je imao samo osam poena i isto toliko skokova. Nikada kasnije Turska nije bila bliža zlato, a ni Mirsad sa njom.