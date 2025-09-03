Saigrač Bogdana Bogdanovića u centru skandala: Lenard i Klipersi željeli da prevare NBA

Vjeruje se da je NBA zvijezda Kavaj Lenard imao prikriven ugovor sa svojim NBA timom.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Zvijezda NBA lige Kavaj Lenard dospio je u centar zbivanja zbog ogromnog sponzorsko ugovora koji je potpisao, a za koji se kasnije ispostavilo da je finansijska prevara. Vjeruje se da je saigrač Bogdana Bogdanovića imao prikriven ugovor sa NBA klubom, zbog čega bi mogao da snosi veliku kaznu.

Istraživački novinar Pablo Tore podijelio je informacije da je Kavaj Lenard potpisao sponzorski ugovor vrijedan 28 miliona dolara sa kompanijom za sadnju drveća. I to ne bi bio problem da istraga nije dokazala da je ova firma bila finansirana od strane vlasnika Klipera Stiva Balmera. Pretpostavka je da je do sponzorskog ugovora došlo kako bi se izbjegla ograničenja plaćanja.

Priču su potvrdili bivši zaposleni koji tvrde da je Lenard imao fiktivni posao u firmi, odnosno da je primao novac bez da je imao stalna zaduženja u kompaniji. Ako se ova istraga potvrdi kao tačna, onda bi čitava situacija predstavljala ozbiljna kršenja NBA pravila.

Da li se nekada desilo nešto slično u NBA?

Čitav slučaj odmah je podsjetio na dešavanja iz 2000, kad je Minesota izgubila čak tri pika prve runde NBA drafta iz istih razloga - zbog zaobilaženja ograničenih finansija u ugovoru sa Džoom Smitom. Dakle, ako se skandal između Lenarda i Klipersa ispostavi kao tačan, kazna koju bismo mogli da očekujemo nije samo novčana, već je moguće da ovaj tim ostane i bez novajlija u ekipi.

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Priču dodatno potpiruje i činjenica da se još 2019. sumnjalo da ugovor koji je Kavaj potpisao sa Klipersima. Tih godina Lenard je bio jedan od najtraženijih igrača NBA lige, pa je u tim iz Los Anđelesa stigao za 103 miliona dolara. Denis Robertson, ujak i menadžer NBA zvijezde, sumnjalo se da je tada postavljao nezakonite uslove timu, ali istraga nije pronašla dokaze.

Međutim, sada je uspostavljena veza između firme za sadnju drveća "Aspiration", koja je u martu proglasila bankrot. Ista firma proglasila je i da je Lenardu ostala dužna sedam miliona dolara. I dok čekamo rasplet situacije - Lenard i Klipersi se nisu oglasili. Čekamo sljedeće korake NBA lige.