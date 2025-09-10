Aleksandar Đorđević ispao iz priče: Samo jedno ime ostalo u igri za selektora Italije

Nekadašnji trener Srbije je bez angažmana od prekida saradnje sa Kinom, a pronio se glas da mi ponovo mogao na selektorsko mjesto.

Izvor: MN PRESS

Iako se u italijanskim medijima pronio glas da "azuri" žele Aleksandra Đorđevića za selektora, ipak je Luka Banki bliži toj poziciji, što se može shvatiti iz riječi predsjednika tamošnjeg Saveza Đanija Petrućija. On je u razgovoru za Korijere dela Sera nagovijestio da će Banki naslediti Đanmarka Poceka koji je podnio ostavku nakon poraza od Slovenaca u osmini finala Eurobasketa.

"Put djeluje jasno. Mogu samo da kažem da je on odličan trener, jedan od najboljih. Pozicija sa punim radnim vremenom? Više bih to volio, ali razumijem da ako je trener koji vam se sviđa već posvećen klubu, može da se nađe i drugačije rješenje", rekao je Italijan.

Banki je bez kluba od raskida saradnje sa Efesom na isteku prošle sezone, dok je trenutno angažovan u selekciji Letonije koju je predvodio do osmine finala Eurobasketa gdje su poraženi od Litvanaca. Petrući se takođe osvrnuo na Đanmarka Poceka koji na dramatičan način napustio reprezentaciju.

"Propustili smo završnicu, kao što se već dešavalo u prošlosti. Slovenija je to zaslužila: bili su bolji i hladniji od nas. Ali nismo bili daleko od prolaska dalje. Đanmarko, osim što je dobar trener, je izvanredna osoba za koju sam veoma vezan. Nažalost, rezultat nije došao".

Nezaustavljiv je bio Luka Dončić u tom meču, a kada je upitan da li su mogli da pronađu rješenje i nastave dalji put na prvenstvu, prvi čovjek italijanskog Saveza je bio jasan.

"Da li je moglo nešto drugačije da se uradi da se zaustavi Dončić? Oni to ne mogu da urade u NBA ligi, a ni mi nismo mogli. Jeste li vidjeli šta je uradio i odakle je šutirao ka košu? Totalni fenomen".

Bio je jasan na pitanje da li bi Poceko ostao da je Italija prošla u četvrtfinale. "Ugovor je istekao, slučaj je zatvoren u svakom slučaju", rekao je.