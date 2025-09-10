logo
Srušio Srbiju sa 18 godina, već ga zovu Isusom: Ovo je srednjoškolac od kog traže da "pretvara vino u vodu"

Srušio Srbiju sa 18 godina, već ga zovu Isusom: Ovo je srednjoškolac od kog traže da "pretvara vino u vodu"

Autor Nemanja Stanojčić
1

Finska košarkaška senzacija Mika Murinen pričao nam je i o nadimku po kom je postao poznat na Evropskom prvenstvu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Mika Murinen zašto je dobio nadimak mršavi Isus Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia / Nemanja Stanojčić / MONDO

Mika Murinen (18) je igrač o kom se posebno priča na Eurobasketu. Izvodi ludačka zakucavanja, ali u isto vrijeme ima poteze koji nerviraju. Tako je razbjesnio cijelu Srbiju provokacijama na meču osmine finala. Ne dotiče ga ništa od toga mnogo, pošto je sa Finskom ušao u polufinale.

"Sjajan je osjećaj, prošli smo u polufinale, nikada se to u istoriji Finske nije desilo, osjećam se sjajno", rekao je Murinen.

Jedno od pitanja bilo je i ko mu od starijih igrača u timu pomaže i smiruje.

"Svi mi pomažu."

Zašto nadimak "Mršavi Isus"?

Pogledajte

01:32
Mika Murinen izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Murinen je dobio nadimak "Mršavi Isus" ("Slim Jesus"), mada još uvijek nije otkriveno ko mu je dao baš taj nadimak. Među navijačima Finske je toliko popularan da dolaze sa transparentima za njega, poput onog "Mršavi Isuse, pretvori moju vodu u vino"

"Nisam taj nadimak dao sebi, nisam ja to uradio", smješka se Mika.

Davao je prilično kratke odgovore, kao što nas je i PR Finske upozorio da nema iskustva sa davanjem intervjua. Šta je tajna spektakularnih zakucavanja?

"Tajna je - sjajni saigrači i njihova dodavanja"

Upitan je i kako je bilo igrati i pobediti Srbiju i šta su radili poslije meča?

"Bila je to još jedna utakmica, ista priprema, isto sve. Poslije meča, kapiten je pio pivo. Kako ćemo slaviti ako uzmemo zlato? Ne znam. Vidjećemo", zaključio je Murinen.

Ko je Mika Murinen? Košarka u DNK

Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Mika Murinen je došao na Eurobasket kao srednjoškolski košarkaš u Americi, gdje se školuje od 2023. godine. Do tada je učio košarku u Madridu, igrajući za jednog trećeligaša. Njegov otac je Kimo Murinen i takođe je bio reprezentativac Finske, za koju je odigrao 153 utakmice. Takođe, i njegova majka Jeni Laksonen bila je reprezentativka Finske i igračica koledža Sjeverna Karolina.

Majka ga je trenirala u njegovom rodnom gradu Jervenpeu, gdje se odmalena vidjelo da bi mogao da uspije u košarci. Izrastao je do visine od 210 centimetara i ima raspon ruku od 220 centimetara.

