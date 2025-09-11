Džordan Lojd će sigurno potpisati unosan ugovor poslije sjajnog Eurobasketa, ali gdje? Mogao bi da se vrati i u ABA ligu.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Džordan Lojd je završio ovaj Eurobasket kao peti strijelac takmičenja sa 22,4 poena po meču, a uz to je dodavao 3,3 skoka i 2 asistencije. Jedino je podbacio na meču sa Belgijom, a nakon takvih partija čeka ga unosan ugovor.

Amerikanac koga su Poljaci naturalizovali je već neko vrijeme na meti Real Madrida, a sada se u trku za njega uključio Dubai. Španski portal "Encestando" piše da je bogati arapski klub krenuo u trku za Lojda.

Lojdu je dobro poznato igranje u ABA ligi pošto je nakon Hapoel Elijata, Toronto Reptorsa i Valensije nosio dres Crvene zvezde. Nakon toga je otišao u Zenit, pa je tri godine u Monaku prekinuo sa kratkim periodom u Makabiju iz Tel Aviva iz koga je otišao zbog rata.

Vidi opis Džordan Lojd se vraća nakon Eurobasketa: Zove ga Real, ali Španci kažu da ide u ABA ligu

Dubai se već oprostio od Alekse Uskokovića, Ajzee Tejlora, Džakorija Vilijamsa, Džerija Butsijela, Leona Radoševića i Ahmeta Duverioglua. Stigli su Dvejn Bejkon, Aleksa Avramović, Džastin Anderson, Džanan Musa, Mam Žaite, Mfiondu Kabengele, Meklinri Rajt, Filip Petrušev i Kenan Kamenjaš.