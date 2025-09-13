logo
Džordan Lojd izdominirao na Eurobasketu, pa ide kod Srbina: Otimačina oko bivšeg igrača Zvezde

Džordan Lojd izdominirao na Eurobasketu, pa ide kod Srbina: Otimačina oko bivšeg igrača Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Amerikanac Džordan Lojd napušta Monako.

Džordan Lojd napušta Monako Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Džordan Lojd je pored Mateuša Ponitke bio jedan od ključnih igrača Poljske na Eurobasketu. Prosječeno je bilježio 22,4 poena, a njegove impresivne partije su privukle interesovanje mnogih evropskih klubova. Ostaje da se vidi da li je Monako voljan da ga se odrekne.

Kao prvi kandidat se spominjao Real Madrid, što bi svakako bila kruna karijere Amerikanca, da bi se u trku uključio Dubai, a sada je interesovanje pokazao i Efes koji od ovog ljeta sa klupe predvodi srpski stručnjak Igor Kokoškov.

Lojd je tokom karijere nosio dresove Hapoel Elijata, Toronto Reptorsa, Valensije, Crvene zvezde. Uslijedila je avantura u Zenitu odakle je stigao u Monako. U kneževini je proveo tri godine, prihvatio ponudu Makabija, ali se zbog situacije u Izraelu predomislio i vratio u Monako gdje je odigrao prošlu sezonu. Sada je vrijeme za nove izazove, a prema pisanju stranih medija, Lojd je trenutno najbliži odluci da obuče dres Efesa.

