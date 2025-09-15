logo
"Atamane, odje*i": Denis Šruder uzeo evropsku titulu, pa jedva dočekao da kaže sve što je prećutao

0

Nijemac Denis Šruder jasno i glasno rekao šta misli o selektoru Turske Erginu Atamanu.

Denis Šruder odbrusio Arginu Atamanu Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Njemački reprezentativac Denis Šruder proglašen je za MVP-ja Eurobasketa nakon što je njegov tim srušio Tursku u finalu. Taj poraz je jako teško pao selektoru Erginu Atamanu koji je dobio utešnu nagradu za najboljeg trenera. To se nimalo nije dopalo heroju "pancera".

"Atamane, od*ebi odavdje! Najbolji trener? Ma hajde!", rekao je Šruder, a prenio je Bild. Nije mogla NBA zvijezda da odoli, pa je potom objavio i citat selektora Turske koji je prije finalnog meča izjavio: "Vjerujem da je moj tim u ovom momentu bolji i spremni smo da pobijedimo". Šruder je samo irončno dodao: "Ljubim te u srce".

Kako je počeo "sukob" Nijemca i Turčina?

Na konferenciji za medije pred utakmicu Ataman je rekao kako je on najbolji trener u Evropi u posljednjih 10 godina i da ne gubi finala. Novinari su odmah upitali Šrudera za komentar, a poslije ironičnog osmijeha uslijedio je hladnokrvan odgovor.

"Pokušavamo da se fokusiramo na sebe. Jasna mi je njegova strategija, mi želimo da se fokusiramo na sebe, da izađemo da nadmećemo, da se držimo zajedno kao tim i da osvojimo trofej", rekao je Šruder i sačekao svoji pet minuta.

Tagovi

Denis Šreder košarka Eurobasket 2025

