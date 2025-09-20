Kevin Durent zaboravio lozinku i to ga skupo košta: Javio se njegov agent, može da izgubi milione

Kevin Durent je zaboravio loziniku za svoj bitkoin nalog i toga trenutno skupo košta. Pretpostavlja se da su u pitanju milioni...

Kevin Durent (36) je jedan od najboljih igrača u istoriji NBA lige, ali čak se i takvim igračima dešavaju stvari kao običnim ljudima. Novi igrač Hjustona ima veliki problem - zaboravio je lozinku za bitkoin nalog. Zašto je to problem? Zato što na njemu ima velike količine novca, ne zna se tačna cifra, ali se spekuliše da se radi o milionima dolara.

Da situacija nije ni malo naivna potvrdio je njegov agent Rič Klejman koji je otkrio da se trenutno radi na tome i da pokušavaju na sve načine da nađu šifru koja bi otključala nalog.

"Ne možemo da pristupimo nalogu, nikada nismo prodali ništa tamo, a vrijednost bitkoina je porasla. To je proces koji traje, nismo našli rješenje, vrijednosti rastu, što nam ide u korist. Radimo sa ljudima iz te firme na tome, zato mi je malo lakše da se šalim na taj račun ovdje", poručio je Klejman na konferenciji "CNBC" u Los Anđelesu, ali nije otkrio o kom iznosu se radi.

Koliko je Durent zaradio u karijeri?

Neće Kevin Durent previše žaliti čak i ako ne uspije da povrati lozinku na bitkoin nalogu. Posebno zbog činjenice da je zaradio dovoljno novca u NBA karijeri. Trenutno je samo odu NBA ugovora inkasirao 457 miliona dolara, ne računajući još 54.7 miliona koje će mu pripasti u novoj sezoni u kojoj će nositi dres Roketsa. I sve to ne računajući sponzorske ugovore, marketing i sve druge načine na koje najpoznatiji sportisti zarađuju novac.

Durent je izabran kao drugi pik na draftu 2007. godine od strane Sijetla. Supersoniksi su se potom ugasili, njihovo mjesto zauzela je Oklahoma i tamo je bio do 2016. godine kada je donio kontroverznu odluku da potpiše za Golden Stejt. Tim koji je dominirao ligom u tom periodu i sa njima je osvojio dvije titule i bio MVP finala 2017. i 2018. godine. Uprkos tome navijači mu osporavaju ta dva trofeja zato što ih je uzeo sa supertimom. Od tada je igrao za Bruklin, Finiks i sada je u Hjustonu, radi sve kako bi osvojio treći NBA prsten u karijeri.