Cijela hala u Grčkoj klicala Vladi Đuroviću

Vlade Đurović je u Grčkoj doživio veliku čast pošto mu je specijalno priznanje dala ekipa Panioniosa.

Izvor: MN PRESS

Pjevala je cela hala u Nea Smirni ime Vladi Đuroviću kada je dobio specijalno priznanje od Panioniosa. Klub koji je vodio dva puta ga je nagradio za doprinos koji je imao dok je vodio ovu ekipu.

Panionios u istoriji ima samo jedan trofej, a to je kup iz 1991. godine koji im je donio upravo Vlade Đurović sa klupe. On je u dva navrata vodio ekipu i to od 1988. do 1993. godine i poslije u sezoni 1996/97.

Vlado Đurović, sjajan trener, dobio je zasluženu čast od navijača ekipe koja ga izuzetno obožava, Panionisa. Jedan je Vlade#kkcz#kkppic.twitter.com/wmciCBZyYf — Don Kalinari (@donkalinari)September 21, 2025

Generacija koju je predvodio Fanis Hristodulu je te sezone uzela kup, a zajedno sa Bobanom Jankovićem u ekipi bio je dio najbolje generacije ekipe. Tim koji je Vlade Đurović ostavio u Glifadi stigao je do polufinala FIBA kupa Koraća 1994. godine i tada je ispao od PAOK-a koji je osvojio trofej protiv Stefanela iz Trsta.

Klub osnovan 1890. godine u Izmiru preselio se u predgrađe Atine 1922. godine, a ima veliku istoriju srpskih košarkaša. Tu su igrali Vladimir Micov, Žarko Paspalj, Miroslav Raičević, Miroslav Pecarski, Dušan Šakota, Branko Cvetković, Dušan Jelić, Uroš Duvnjak, Zoran Erceg i naravno Boban Janković kome je dres povučen iz upotrebe. Od naših trenera tu su osim Đurovića radili Duda Ivković i Aleksandar Trifunović, a sada ekipu vodi Luka Pavićević.

Gdje je sve radio Đurović?

Nakon uspješne igračke karijere u OKK Beogradu vodio je ogroman broj klubova u karijeri koja je krenula sedamdesetih, a završila se 2018. godine. U Srbiji je vodio svoj OKK, Crvenu zvezdu, FMP, Vojvodinu, Megu i Metalac. U regionu je radio u Slobodi iz Tuzle, Šibenki, Budućnosti, Zadru i CSKA iz Sofije, a vodio je Panionios, Aris, AEK, Limož, AEL, Ostende, Okapi, Akileas, Dafni, Lijetuvos Ritas, stigao je i do Afrike gdje je u Tunisu vodio Monastir.

(MONDO)

BONUS VIDEO: