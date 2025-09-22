logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijela hala u Grčkoj klicala Vladi Đuroviću

Cijela hala u Grčkoj klicala Vladi Đuroviću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vlade Đurović je u Grčkoj doživio veliku čast pošto mu je specijalno priznanje dala ekipa Panioniosa.

cijela hala panioniosa pjevala vladi djurovicu Izvor: MN PRESS

Pjevala je cela hala u Nea Smirni ime Vladi Đuroviću kada je dobio specijalno priznanje od Panioniosa. Klub koji je vodio dva puta ga je nagradio za doprinos koji je imao dok je vodio ovu ekipu.

Panionios u istoriji ima samo jedan trofej, a to je kup iz 1991. godine koji im je donio upravo Vlade Đurović sa klupe. On je u dva navrata vodio ekipu i to od 1988. do 1993. godine i poslije u sezoni 1996/97.

Generacija koju je predvodio Fanis Hristodulu je te sezone uzela kup, a zajedno sa Bobanom Jankovićem u ekipi bio je dio najbolje generacije ekipe. Tim koji je Vlade Đurović ostavio u Glifadi stigao je do polufinala FIBA kupa Koraća 1994. godine i tada je ispao od PAOK-a koji je osvojio trofej protiv Stefanela iz Trsta.

Klub osnovan 1890. godine u Izmiru preselio se u predgrađe Atine 1922. godine, a ima veliku istoriju srpskih košarkaša. Tu su igrali Vladimir Micov, Žarko Paspalj, Miroslav Raičević, Miroslav Pecarski, Dušan Šakota, Branko Cvetković, Dušan Jelić, Uroš Duvnjak, Zoran Erceg i naravno Boban Janković kome je dres povučen iz upotrebe. Od naših trenera tu su osim Đurovića radili Duda Ivković i Aleksandar Trifunović, a sada ekipu vodi Luka Pavićević.

Gdje je sve radio Đurović?

Nakon uspješne igračke karijere u OKK Beogradu vodio je ogroman broj klubova u karijeri koja je krenula sedamdesetih, a završila se 2018. godine. U Srbiji je vodio svoj OKK, Crvenu zvezdu, FMP, Vojvodinu, Megu i Metalac. U regionu je radio u Slobodi iz Tuzle, Šibenki, Budućnosti, Zadru i CSKA iz Sofije, a vodio je Panionios, Aris, AEK, Limož, AEL, Ostende, Okapi, Akileas, Dafni, Lijetuvos Ritas, stigao je i do Afrike gdje je u Tunisu vodio Monastir.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

34:51
Vlade Đurović - intervju
Izvor: Espreso
Izvor: Espreso

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlade Đurović košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC