Stefu Kariju doveli 39-godišnjeg centra da čuva Nikolu Jokića!

Autor Dragan Šutvić
0

Golden Stejt je odlučio da probleme pod košem riješi tako što će dovesti Ala Horforda.

Golden Stejt doveo Ala Horforda Izvor: EPA/CJ GUNTHER

Golden Stejt je rešio da "bez starca nema udarca", pa će već jednom od najstarijih timova NBA lige dodati još jednog veterana. Kako navodi Šems Čaranija iskusni Al Horford je spreman da potpiše ugovor sa Voriorsima i to višegodišnji.

Centar iz Dominikansne republike ima 39 godina i to znači da planira da igra košarku i u petoj deceniji. Poslije tri godine na Floridi u NCAA izabran je kao treći pik 2007. godine i godinama je igrao za Atlantu. Zatim je od 2016. do 2019. bio član Bostona, pa je po sezonu proveo u Filadelfiji i Oklahomi.

Posjlednje četiri sezone proveo je u Bostonu, a 2024. godine je bio NBA šampion. U karijeri je pet puta bio Ol Star, a čak dva puta je sa Floridom uzeo NCAA titulu. 

Sa kim će igrati Al Horford

Otišao je Klej Tompson, ali ne nedostaje veterana ovom timu Golden Stejta. Osamdedesetih su rođeni Stef Kari i Džimi Batler, a početkom devedesetih Drejmond Grin i Geri Pejton junior. Al Horford će biti podrška Drejmondu Grinu ispod kođa i probaće sa dva veterana Voriorsi da odgovore na Nikolu Jokića, Džoela Embida i najbolje NBA centre. 

