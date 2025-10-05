logo
Težak poraz Mege na startu ABA lige: Cedevita Olimpija neumoljiva u Ljubljani

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Mege na jako loš način počeli sezonu.

ABA liga Cedevita Olimpija pobijedila Megu Izvor: MN PRESS

Košarkaši Mege doživjeli su težak poraz na otvaranju sezone u ABA ligi, pošto su izgubili na gostovanju Cedevita Olimpiji sa ubjedljivih 117:81. 

Domaći su nametnuli svoj ritam od samog starta meča i već tokom prve dionice imali dvocifrenu prednost - 29:17. Nisu imali izabranici Vuleta Avdalovića odgovor ni u drugom periodu, pa su dozvolili rivalu da se "razgoropadi" i stigne do maksimalnih +28 tokom druge četvrtine. Na poluvrijeme se otišlo sa rezultatom 62:36.

Bilo je jasno da nema povratka, košarkaši Cedevita Olimpije su tokom treće i četvrte dionice nastavili da dominiraju, a razlika je u jednom momentu iznosila 40 razlike. Dovoljno govori podatak da su domaći pogodili čak 16 trojki, tako da Megina mladost nije mogla previše protiv raspoloženog rivala.

Najefikasniji su u pobjedničkom timu su bili Cerkvenik i Gibson sa po 17 poena, a pratili su ih Žirard i Nikolić sa po 15 poena. U ekipi Mege prednjačio je Savo Drezgić sa 16 poena, dok je Bogoljub Marković dodao 14 poena i 7 skokova, dok je isti poenterski učinak imao Đulović.

