Dončićev tim izgubio u ABA ligi: U duelu debitanata briljirao zaboravljeni igrač Partizana

U duelu dva nova tima u ABA ligi pobjedu je odnijela domaća ekipa.

Odigrana je druga utakmica u novoj sezoni ABA lige, a duel dva debitanta pripao je domaćinu. Ekipa Beča pobijedila je Iliriju - 85:84. U sjajnom meču prepunom preokreta slavio je austrijski tim i to na krilima bivšeg igrača Partizana Gregora Glasa koji je imao partiju za pamćenje.

Otpisani igrač crno-bijelih meč je završio sa čak 27 poena (2/2 za dva 5/12 za tri, 8/10 sa penala), a uz to je imao 5 skokova i 4 asistencije. Uz njega se istakao Simas Jarumbaskas sa 15 poena, a koš za pobjedu postigao je Tekele Koton u posljednjim sekundama meča.

Ilirija, čiji sportski direktor je Saša Dončić, tako je ostala praznih ruku na startu takmičenja. Navodno im je Luka Dončić dao 400.000 evra zbog plasmana u ABA ligu, ali je trijumf izostao. Bili su tako blizu pošto su vodili na tri sekunde prije kraja, dok Koton nije ubacio šut za pobjedu. Kod gostiju se istakao Vendel Grin (21, 8as), a uz njega su dvocifreni bili Robert Jurković (17, 4sk) i Edo Murić (14, 3sk).

