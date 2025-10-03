logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dončićev tim izgubio u ABA ligi: U duelu debitanata briljirao zaboravljeni igrač Partizana

Dončićev tim izgubio u ABA ligi: U duelu debitanata briljirao zaboravljeni igrač Partizana

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

U duelu dva nova tima u ABA ligi pobjedu je odnijela domaća ekipa.

ABA liga Beč pobijedio Iliriju Izvor: MN PRESS

Odigrana je druga utakmica u novoj sezoni ABA lige, a duel dva debitanta pripao je domaćinu. Ekipa Beča pobijedila je Iliriju - 85:84. U sjajnom meču prepunom preokreta slavio je austrijski tim i to na krilima bivšeg igrača Partizana Gregora Glasa koji je imao partiju za pamćenje.

Otpisani igrač crno-bijelih meč je završio sa čak 27 poena (2/2 za dva 5/12 za tri, 8/10 sa penala), a uz to je imao 5 skokova i 4 asistencije. Uz njega se istakao Simas Jarumbaskas sa 15 poena, a koš za pobjedu postigao je Tekele Koton u posljednjim sekundama meča.

Ilirija, čiji sportski direktor je Saša Dončić, tako je ostala praznih ruku na startu takmičenja. Navodno im je Luka Dončić dao 400.000 evra zbog plasmana u ABA ligu, ali je trijumf izostao. Bili su tako blizu pošto su vodili na tri sekunde prije kraja, dok Koton nije ubacio šut za pobjedu. Kod gostiju se istakao Vendel Grin (21, 8as), a uz njega su dvocifreni bili Robert Jurković (17, 4sk) i Edo Murić (14, 3sk).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga Beč KK Ilirija košarka Gregor Glas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC