"Sad ću da ti je*em mater": Ratko Varda napadnut u Beogradu!

"Sad ću da ti je*em mater": Ratko Varda napadnut u Beogradu!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Slavni košarkaš Ratko Varda otkrio da je imao verbalni okršaj sa maloletnim licima u Beogradu.

Ratko Varda napadnut u Beogradu Izvor: MN PRESS

Proslavljeni košarkaški as Ratko Varda doživio je neprijatnost na beogradskim ulicama. On je putem Instagrama podijelio šta mu se dogodilo zbog toga što je svirnuo vozaču na mopedu koji je stajao na semaforu. To je itekako isprovociralo dječaka koji je prema njegovim riječima imao oko 15, 16 godina.

Bio je spreman za fizički obračun, ali se predomislio kada je vidio ko je izašao iz auta, dok ga je prethodno brutalno izvrijeđao i ispsovao. Kod sebe je imao i baklju i još neko pomagalo prema svedočenju Varde.

"Današnja omladina, tj. današnji klinci. Kažu klinci koji voze električni moped, citiram: "Sad ću da ti je*em mater", jer sam mu svirnuo da krene sa semafora. Izađem ja iz kola i pitam: "Meni ćeš da je*eš mamu?!" Ej bre, kad sam shvatio da su klinci ispod kacige - alo, bre, 15 - 16 godina, još vade baklju i neko pomagalo", napisao je Varda i dodao:

Objava Ratka Varde
Izvor: Printscreen/Instagram/vardaratko21

 "Ne, ne, ne vjerujem… I razmišljam - sjajno vrijeme i sjajni sadržaji su im dostupni, i to je ono što gledaju na TV, to je ono što misle da je normalno, to je ono što im je predstavljeno kao "normala". Ne krivim ja njih, ne. Ja krivim ovo društvo i retardirano vrijeme u kom odrastaju ti klinci", zaključio je nekadašnji as Partizana.



