Draftovan sa Darkom Miličićem, završio karijeru u 44. godini!

Karlos Delfino je završio karijeru. Sa 43 godine, uz pauzu od čak tri godine zbog teške povrede stopala i nakon dvije olimpijske medalje sa Argentinom.

Izvor: Norberto Maccagno/IPA Sport / ip / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa 43 godine je rekao da je dosta i povukao se Karlos Delfino. Legendarni argentinski košarkaš je u utorak objavio da je završio karijeru u kojoj je imao mnogo uspjeha, a one najveće uspjehe je napravio "preko leđa" naše reprezentacije.

On je posljednji aktivan košarkaš tima koji je osvojio zlato sa Argentinom na Olimpijskim igrama 2004. godine, a tada je Argentina u prvom kolu nestvarnim poenima Đinobilija u posljednjoj sekundi započela seriju poraza koji su Srbiju i Crnu Goru koštali ispadanja u grupi.

Argentnci su tada u polufinalu savladali SAD sa Ajversonom, Dankanom, Vejdom, Merionom, Odomom, Buzerom i Marberijem i na kraju uzeli zlato u finalu protiv Italije. Naš tim je završio 11. Četiri godine kasnije osvojio je bronzu, a ima i tri medalje sa Amerikupa.

Počeo je u Argentini, ali je već 2000. otišao u Italiju. Nakon sjajnih sezona u Fortitudu izabran je kao 25. pik i zaigrao je za Detroit Pistonse gdje je nastupao sa Darkom Miličićem. Igrao je u NBA za Toronto, Milvoki i Hjuston, a poslije teške povrede i ogromnih komplikacija sa povredom stopala imao je pauzu od tri godine. Vratio se na teren 2017. godine i zaigrao za Boku Juniors pa Baskoniju, i od tada igrao za Torino, Fortitudo, Pesaro i sada je završio karijeru u Baltur Centu.

