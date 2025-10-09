logo
Spartak debitovao pobjedom u Evropi

Spartak debitovao pobjedom u Evropi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Spartak iz Subotice je odigrao svoju prvu evropsku utakmicu i uspio je da pobijedi Le Man u FIBA Ligi šampiona.

Spartak debitovao pobjedom u FIBA Ligi šampiona Izvor: MN PRESS

Istorija je ispisana u Subotici. U "Dudovoj šumi" odigran je prvi evropski meč ikada, a Spartak je uspio da pobijedi Le Man u drami 74:73. U debiju u FIBA Ligi šampiona su trijumfovali protiv francuske ekipe. 

U veoma neizvjesnom meču francuska ekipa je poslije egala u prvoj četvrtini, uspjela da se odlijepi u drugoj, a onda je Spartak smanjio tu prednost, da bi u samom finišu stigao do trijumfa sa pola koša razlike.

Upravo je najefikasniji igrač Spartaka Oliver Hanlan uspio da opostigne ključne poene i da donese pobjedu. Na kraju je imao 15 poena, 5 asistencija i 3 skoka. Takođe 15 poena imao je Keondre Kenedi, a dvocifren je sa 11 poena i 9 skokova bio Danilo Nikolić.

Kod Le Mana Kanađanin Džoni Berhanemeskel je dao 17 poena, a Trevor Hudžkins je imao 13. Dvocifren sa 11 bio je i Dufal, dok je Dileo imao 10. Narednu utakmicu u Ligi šampiona Spartak igra 15. oktobra kada će gostovati u Portugalu.

Benfika koja je domaćin je pregažena na svom terenu u prvom kolu 98:61. Pobijedila ih je ekipa Gran Kanarije u kojoj je nekadašnji košarkaš Partizana Brajan Angola imao 12, a bivši centar Zvezde Majk Tobi 7 poena.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:33
Crvena Zvezda - Spartak
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

FIBA Liga šampiona košarka KK Spartak Subotica

