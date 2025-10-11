"Ne želim da spomenem ime predsjedniku Partizana": Pavićevića još boli potez crno-bijelih u ABA ligi

Mihailo Pavićević pred početak sezone u ABA 2 ligi prisjetio se ispadanja Mornara iz najvišeg ranga regionalnog takmičenja.

Ekipa Mornara ove sezone neće braniti boje u najvišem rangu regionalnog takmičenja, a kako i sam trener Mihailo Pavićević tvrdi "pogodilo nas je ispadanje iz ABA lige". Mornar će novu sezonu započeti utakmicom protiv Student Igokee u okviru ABA 2 lige, a pred meč oglasio se i glavni strateg kluba. Ipak, Pavićević nije mogao a da ne spomene probleme koje je klub imao, a posebno se prisjetio odnosa sa predsjednikom Partizana Ostojom Mijailovićem.

"Moram priznati da me je pogodilo ispadanje iz ABA lige prošle godine, ali mi je teže palo ono što se desilo tokom ljeta, a to je ono sa ljudske strane. Dotični predsjednik Partizana, kome ne želim ime da spomenem, koji je rekao da je Mornar ispao i da je to završena stvar. Pokazalo se da veće pravo imaju neki Kluž ili Beč od jedne Cibone, jednog malog Mornara, koji je sve ekipe, koje su dolazile u Bar, dočekao na poseban način", rekao je Pavićević.

"Ljudi su prolazni, ali zato navijači Partizana to sigurno ne zaboravljaju. Nažalost, ti neki sitni finansijski interesi su bili ispred ljudskih i to je suština."

Šta dalje?

Pavićević je govorio i o ciljevima Mornara, oni su nedvosmisleni - konsolidovati klub i izmiriti dugovanja. "U poređenju sa ostalim ekipama mi smo kasnije počeli sa pripremama, ali smo znali da nam je prva utakmica u ABA ligi, tek 15. oktobra. Teško je sprovoditi neke duge pripreme sa novim generacijama, prije svega mislim na Amerikance, koji uvijek imaju neke zanimljive izgovore. Nama je cilj ove godine da se klub konsoliduje, da se dugovanja izmire, da budemo na stabilnim nogama i polako sistematskim radom, vidimo šta i kako dalje."

"Očekuje nas nastup u ABA 2 ligi, koju iskreno nisam mnogo pratio prethodnih godina, osim kada smo bili zainteresovani za neke igrače. Ulazimo sa velikim ambicijama, teško je reći šta možemo očekivati, tek treba da vidim ostale ekipe i da onda zaključimo gdje smo mi trenutno. Mislim da možemo ravnopravno da pariramo svim ekipama i sa velikom dozom optimizma ulazimo u sezonu koja slijedi", rekao je Mihailo Pavićević, trener Mornara.

Podsjetimo, Mornar je ispao iz ABA lige nakon glasanja klubova koji učestvuju u ovom takmičenju. Među onima koji su glasali za prekomandovanje kluba iz Bara bili su i Partizan i Crvena zvezda, a trener Mornara i dalje pamti odluku "vječitih".