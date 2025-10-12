logo
Miško najavio još vijesti poslije Obradovića u Zvezdi: "Burna nedjelja na tržištu"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najpoznatiji srpski košarkaški agent oglasio se nakon što se Saša Obradović vratio među crveno-bijele.

Miško Ražnatović najavio još vijesti sa košarkaškog tržišta Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaški stručnjak Saša Obradović drugi put je ove subote postao trener Crvene zvezde, što je objavio i njegov dugogodišnji agent, Miodrag Miško Ražnatović. Tom prilikom, poznati menadžer najavio je još aktivnosti na tržištu trenera.

"Burna nedjelja na trenerskom trištu. Saša Obradović se vratio u KK Crvena zvezda. Još toga stiže sljedeće nedjelje", napisao je Ražnatović na društvenoj mreži "Iks", nekadašnjem Tviteru.

Obradovićev agent objavio je na društvenim mrežama i fotografiju na kojoj je uslikan upravo sa novim-starim trenerom Zvezde na odmoru, dok sjede na plaži u Ulcinju i sunčaju se.

Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Saša Obradović preuzeo je Zvezdu dan poslije njene velike pobjede protiv Fenerbahčea u Istanbulu, pod vođstvom pomoćnog trenera Tomislava Tomovića. Pred njim je veliki posao da konsoliduje potpuno uzdrman tim, da podijeli uloge i da koncipira igru, što Obradovićev prethodnik Janis Sferopulos nije uspio da uradi.

Srpski stručnjak neće debitovati na klupi Zvezde ovog vikenda u ABA ligi, jer su crveno-bijeli u njoj slobodni, a potom će naredne nedjelje voditi dva meča u Beogradskoj areni, u duplom kolu Evrolige - protiv Žalgirisa u utorak od 20 časova i protiv Real Madrida u petak od 19 časova.

Biće to Obradovićev drugi trenerski početak na Malom Kalemegdanu, gdje se prethodni put kratko zadržao u jesen 2020. godine. Njegov bivši igrač iz Monaka, Čima Moneke, najavio je da će uskoro razgovarati jedan sa drugim jer će sarađivati i u Zvezdi nakon što su prošli put među njima ostale razmirice.

Tagovi

košarka Miško Ražnatović

