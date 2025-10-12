Osvojio sa Srbijom tri srebra i zlato, sad radi kao barmen

Slavni srpski košarkaš ima novi posao, da li ga prepoznajete?

Izvor: Alesto/Youtube/Printscreen

Proslavljeni košarkaški reprezentativac Srbije Stefan Marković završio je karijeru u Crvenoj zvezdi prije dvije godine, a višak slobodnog vremena je iskoristio da se bavi jednim zanimljivim hobijem koji je polako prerastao u posao. Tačnije, nekadašnji plej radi kao barmen u jednom poznatom lokalu u Beogradu kod Kalenić pijace.

Promijenio je imidž, nosu košulju i prsluk dok "mućka" koktele, pa ga često gosti ne prepoznaju. Odavno ga nismo vidjeli u javnosti, potpuno se povukao nakon završetka karijere, ali je novinar Aca Stojanović uspio da ga snimi dok je na novoj dužnosti. Posvećenost je ista kao na terenu, samo što sada može da uživa bez ikakvog pritiska. Kako je rekao, prvo je počeo da radi iz ljubavi kod drugarice koja se bavi ugostiteljstvom, da bi sve preraslo u ozbiljniju priču.

"Višak vremena i strast. Želio sam da naučim barski bonton, piješ sve ove godine, a ne znaš šta piješ. Krenuo sam da naučim sve te stvari, koji su destitali, sirupi, šta sve ide", ispričao je sa osmijehom na licu Pefi Marković za podkast "Alesto".

Stefan Marković radi kao barmen Izvor: Youtube/ ALESTO

Neumorni borac i ratnik na terenu

Nacija ga je zavoljela zbog partija u dresu reprezentacije Srbije za koju je igrao devet godina i bio dio srebrne ere. Sa "orlovima" je bio vicešampion Evrope (2009), svijeta (2014) i Olimpijskih igara (2016), dok je sa mladom selekcijom osvojio zlato 2007. godine. U bogatoj klupskoj karijeri nosio je dres Hemofarma, Valensije, Banvita, Malage, Zenita, Himkija, Virtusa i na kraju Crvene zvezde u kojoj je završio karijeru.

