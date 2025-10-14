FIBA suspendovala Veliku Britaniju: Nacionalni tim pod lupom, Savez u velikom problemu

FIBA je pripremeno suspendovala nadležnosti Košarkaškog saveza Velike Britanije.
Svjetska košarkaška federacija (FIBA) privremeno je suspendovala nadležnosti Košarkaškog saveza Velike Britanije. Razlog za ovaj korak je preduzimanje mjera za obnavljanje zakonske delatnosti i promociju održivog upravljanja muškom košarkom u Britaniji, odnosno kako bi se riješilo pitanje upravljanja takmičenjima i nacionalnim timom.
FIBA je 20. avgusta osnovala radnu grupu koja je ima zadatak da ispita očigledne probleme u upravljanju propisima u okviru muških takmičenja britanskih klubova. Ovo tijelo trenutno sarađuje sa zainteresovanim stranama, ali i vladom Velike Britanije.
FIBA je na osnovu preporuka radne grupe donijela sljedeće odluke:
- privremeno suspenduje ovlašćenja britanskog Saveza da licencira ili priznaje nacionalna muška takmičenja i da šalje muški nacionalni tim na seniorska takmičenja FIBA
- ovlasti radnu grupu da direktno sarađuje sa zainteresovanim stranama u košarci i vladom Ujedinjenog Kraljevstva kako bi istražila i predložila privremeni operativni okvir za najviša nacionalna takmičenja u muškoj konkurenciji.
