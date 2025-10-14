logo
FIBA suspendovala Veliku Britaniju: Nacionalni tim pod lupom, Savez u velikom problemu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

FIBA je pripremeno suspendovala nadležnosti Košarkaškog saveza Velike Britanije.

velika britanija Izvor: fiba.basketball

Svjetska košarkaška federacija (FIBA) privremeno je suspendovala nadležnosti Košarkaškog saveza Velike Britanije. Razlog za ovaj korak je preduzimanje mjera za obnavljanje zakonske delatnosti i promociju održivog upravljanja muškom košarkom u Britaniji, odnosno kako bi se riješilo pitanje upravljanja takmičenjima i nacionalnim timom.

FIBA je 20. avgusta osnovala radnu grupu koja je ima zadatak da ispita očigledne probleme u upravljanju propisima u okviru muških takmičenja britanskih klubova. Ovo tijelo trenutno sarađuje sa zainteresovanim stranama, ali i vladom Velike Britanije.

FIBA je na osnovu preporuka radne grupe donijela sljedeće odluke: 

  • privremeno suspenduje ovlašćenja britanskog Saveza da licencira ili priznaje nacionalna muška takmičenja i da šalje muški nacionalni tim na seniorska takmičenja FIBA
  • ovlasti radnu grupu da direktno sarađuje sa zainteresovanim stranama u košarci i vladom Ujedinjenog Kraljevstva kako bi istražila i predložila privremeni operativni okvir za najviša nacionalna takmičenja u muškoj konkurenciji.

