Šok u NBA - povukao se sa 32 godine: Prije dvije sezone dobio nagradu, sad objavio kraj

Malkom Brogdon je riješio da se povuče iz košarke iako je imao dogovorenu saradnju sa Njujork Niksima.

Izvor: Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia

Neоčekivane vijesti došle su iz NBA lige gdje se odjednom od košarke oprostio Malkom Brogdon. Sa samo 32 godine plejmejker koji je prije dvije godine bio najbolji šesti igrač lige završio je košarkašku karijeru. Iako je prema navodima američkih medija bio u planovima Njujork Niksa kao rezervni plej Džejlenu Bransonu riješio je da se povuče.

"Danas zvanično počinjem prezalak iz košarkaške karijere. Ponosno sam dao moj um, tijelo i duh igri u posljednjih nekoliko decenija. Uz mnogo žrtava da dođem ovdje dobio sam i mnogo nagrada. Veoma sam zahvalan što sam mogao da uživam u benefitima karijere sa prijateljima i porodicom. Hvala vam iz dubine srca, svima koji su imali udjela u mom putu", objavio je Malkom Brogdom.

Ovaj sjajni plejmejker je ušao u NBA na mala vrata kao 36. pik 2016. godine. Bio je tri godine u Milvokiju, zatim tri godine u Indijani, a onda je po godinu dana igrao u Bostonu, Portlandu i Vašingtonu. Proglašen je za rukija godine 2017. a 2023. je bio najbolji šesti igrač sezone.

Iako je potpisao ugovor sa Njujork Niksima, sa 134.000.000 dolara zarađenih u karijeri riješio je da se povuče i završi karijeru. U svakoj NBA sezoni bio je dvociferen, a završio je karijeru sa prosjekom od 15,3 poena, 4,7 asistencija i 4,1 skokom. Pet puta je igrao u plej-ofu, ali nikada nije uzeo titulu.

