Tristan Vukčević odličan u predsezoni NBA lige

Tristan Vukčević odigrao je odličan meč na pripremama Vašingtona pred početak nove sezone u NBA ligi, bio je sjajan u duelu protiv Njujork Niksa.

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Tristan Vukčević je na Eurobasketu pokazao da Srbija može ozbiljno da računa na njega u budućnosti. Vjerovatno bi dobio još veću minutažu da se nije povrijedio. Poslije ispadanja i poraza od Finske je otišao u Ameriku i tamo odmah nastavio sa pripremama za novu sezonu u dresu Vašingtona.

Pokazao je svima u Vizardsima da mogu da se oslone na njega. U pobjedi protiv Niksa (120:103), u meču koji je odigran u sklopu priprema za novu sezonu, odigrao je sjajno. Bio je Tristan treći najefikasniji u svom timu, ubacio je 15 poena, uz 4 skoka i 3 asistencije. Bolji su bili samo Rajli (17) i Begli (18, 11sk).

Tristan Vukcevic 15 Points, 4 Rebs, 3 Assists full highlight vs Knicks I 2025 NBA Preseasonpic.twitter.com/q54qS7qmVV — Hoops Showtime (@HoopsShowtime12)October 14, 2025

Imaće priliku da nastavi sa dokazivanjem vrlo brzo, jer će 17. oktobra igrati protiv Detroita u još jednom pripremnom meču, a onda nova sezona kreće 23. oktobra duelom sa Milvokijem na gostovanju. Vašington je prošle godine bio jedan od lošijih timova u NBA ligi, tako da je na ekipi Brajana Kifa ove sezone cilj da se dokažu i pokažu svima da su napredovali.

Kakav ugovor ima Tristan u NBA ligi?

Tristan Vukčević je početkom jula potpisao novi ugovor sa Vašingtonom. U pitanju je dvosmjerni ugovor na godinu dana i zaradiće 636.435 dolara za to. Možda ovakvim partijama uspije da ubijedi upravu kluba da mu ponude dugoročniji ugovor i bolju platu.

Ovakva vrsta ugovora ima određena ograničenja. Znači da će srpski reprezentativac moći da igra i za Vašington i za njihovu filijalu, neka vrsta dvojne registracije. Takođe, može da odigra maksimalno 50 utakmica u ligaškom dijelu NBA lige, a ako ovako nastavi, možda stigne nova ponuda...

Pogledajte 00:26 Debi Tristana Vukčevića za Srbiju Izvor: RTS/Printscreen Izvor: RTS/Printscreen

(MONDO)