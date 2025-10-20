Mladi centar Portlanda plakao na klupi zbog loše partije

Hansen Jang nije mogao da sakrije suze zbog loše odigrane partije.

Izvor: Screenshot/Twitter/@shaesharpeshow

"Kineski Jokić" ili Hansen Jang ili poslije snimka koji se pojavio - mladi, emotivni, borbeni centar Portlanda. Momak iz Kine koji je odmah po dolasku u najjaču ligu na svijetu bio upoređen sa Nikolom Jokićem, sada je poslije meča svog tima i Jute, u porazu Portlanda (132:129), zaplakao na klupi, jer kako sam kaže nije bio zadovoljan pruženom partijom.

Želja za dobrim izdanjem nije upitna kad je u pitanju mladi Kinez, s obzirom na to da je u Portland stigao kao 16. pik na NBA draftu i ako na sve to dodamo nadimak koji je dobio odmah po dolasku u NBA, moramo razumjeti i emocionalnu reakciju na klupi. Hansen Jang poslije 15 minuta igre u posljednjoj predsezonskoj utakmici protiv Jute, ubacio je svega tri poena, što je bilo njegovo najslabije izdanje dosad, pa je zbog toga zaplakao na klupi.

Hansen was caught tearing up on the bench after fouling out tonight against Utah— but he didn’t cry because he’s weak, he cried because he cares.



“I was emotional. I did’t play well. But I could hear the fans sitting on my left — they were loud. I’m really grateful,” Hansen…pic.twitter.com/BpSDo6CyvM — Victor Sun (@Victor_S7709)October 17, 2025

Kinez koji ima svega 20 godina izgubio je i tri lopte, što je izazvalo potpuno nezadovoljstvo. Ipak, navijači su bili ti koji su mu pružili podršku, što ga je dodatno slomilo. "Bio sam emotivan. Nisam dobro igrao, ali sam mogao da čujem navijače kako sjede sa moje lijeve strane - bili su glasni. Zaista sam zahvalan. Pu (Judžin Džeter) je bio tamo i ohrabrivao me, osjećao sam se bolje", rekao je mladi centar.

Kako je igrao Hansen Jang u predsezoni?

U predsezoni Jang je prosječno bilježio osam poena, 3,5 skokova, jednu asistenciju i 1,3 ukradenu loptu, dok je na terenu bilježio 18,4 minuta. U četiri predsezonske utakmice Kinez je u prvom meču protiv Golden Stejta ubacio četiri poena, a onda odigrao najbolji meč, kad je susret sa Sakramentom završio sa 16. U još jednom meču protiv Golden Sterja postigao je devet, pa ga je razočaravajući učinak protiv Jute slomio, jer je tada postigao tri poena.

Portland će u sezoni pred nama biti vođen Denijem Avdijom koji je sjajno igrao na minulom Evropskom prvenstvu, te se očekuje da nastavi u istom ritmu i u novoj NBA sezoni. A, prvi meč u ligaškom selu Portland će odigrati 23. oktobra u četiri sata poslije ponoći kada će na domaćem terenu dočekati Minesotu.

Bonus video:

Pogledajte 00:18 Nikola Jokić viče na klupi Srbije Izvor: RTS1 Izvor: RTS1

