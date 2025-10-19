logo
Kevin Durent postaje najplaćeniji u istoriji!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kevin Durent ostaće u Hjustonu do kraja 2028. i na taj način postaće najplaćeniji igrač NBA lige.

Kevin Durent postaje najplaćeniji u istoriji Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Kevin Durent je postigao dogovor sa Hjustonom da u timu ostane do 2028. Na taj način, jedan od najboljih igrača današnjice postaće ujedno i najplaćeniji košarkaš svih vremena. Reprezentativac SAD dostići će zaradu od 598,2 miliona dolara i sve to zahvaljujući promišljenim potezima na polusezoni, kad se odrekao 30 miliona dolara.

Ogromna cifra koju će Durent zaraditi tokom NBA karijere, zapravo znači da će igrač Hjustona prestići živu legendu Lebrona Džjemsa, čiji ugovori iznose 583,9 miliona, kada bude odradio aktuelni ugovor u Los Anđeles Lejkersima. Ovu informaciju prenio je NBA insajder Šams Čaranija koji je na svom tvirer nalogu napisao:

"Kevin Durent i Hjuston Roketsi dogovorili dvogodišnje produženje ugovora vrijedno 90 miliona dolara, potvrdio je njegov poslovni partner i CEO agencije 'Boardroom' Riči Klajman za ESPN. Novi ugovor uključuje i 'player option' za sezonu 2027/28. Durent trenutno ima ugovor koji važi naredne tri godine, a prema njemu će zaraditi 144,7 miliona", napisao je.

"Durent je imao pravo na produžetak ugovora vrijedan 120 miliona dolara. Međutim, on je odabirom Hjustona tokom trejda sa Finiksom bio svjestan da će žrtvovati oko 30 miliona, kad su u pitanju finansije, kako bi omogućio klubu da dugoročno gradi ekipu i zadrži fleksibilnost u sastavljanju tima", potvrio je insajder.

Kevin Durent je u NBA stigao 2007, pošto je izabran kao drugi pik. Jedan od najboljih igrača svih vremena nije promijenio mnogo klubova - nosio je dresove Oklahome, Golden Stejta, Bruklina i Finiksa, a tokom zimskog trejda 2025. postao je igrač Hjustona. Do sada je bio dva puta šampion najjače lige na svijetu, isto toliko puta i MVP finala (2017. i 2018), a najbolji igrač čitave lige bio je 2014. godine.

