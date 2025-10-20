Kraj muka Aleksa Mumbrua: Selektor Njemačke pušten iz bolnice poslije 32 dana

Aleks Mumbru konačno je napustio bolnicu.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Njemačke imala je mnogo problema na minulom Evropskom prvenstvu u Rigi, ali i pored toga postala je šampion ovog turnira. Najbolniji izostanak priredio je šef struke Aleks Mumbru, koji je ubrzo po početku takmičenja bio hospitalizovan, a onda se u finišu Eurobasketa vratio i s klupe pratio dešavanja na terenu. Sada su stigle lijepe vijesti - Mumbru je napustio bolnicu.

Nakon osvajanja Evropskog prvenstva, pojavila se vijest da je Aleks Mumbru ponovo hospitalizovan zbog komplikacija sa žučnom kesom, ali ovog puta u svojoj domovini Španiji, gdje je ubrzo i operisan. Po izlasku iz Bolnice evropski šampion je rekao: "Osjećam se bolje, napokon idem kući, nema više bolnice."

Mumbruu je dijagnostikovan teži oblik pankreatitisa, a i tokom Evropskog prvenstva mogli smo priijmetiti da je strateg Njemačke reprezentacije znatno smanjio kilažu, prema nekim navodima u pitanju je 16 kilograma. Odtkako je ponovo primljen u bolnicu, pa sve do puštanja protekla su 32 dana.

Još nije poznato da li će Mumbru ostati na čelu nacionalnog tima Njemačke, ali naredni mečevi koji čekaju ovu selekciju su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. Njemačka se nalazi u grupi sa Izraelom, Kiprom i Hrvatskom u grupi E.