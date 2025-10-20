logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj muka Aleksa Mumbrua: Selektor Njemačke pušten iz bolnice poslije 32 dana

Kraj muka Aleksa Mumbrua: Selektor Njemačke pušten iz bolnice poslije 32 dana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Aleks Mumbru konačno je napustio bolnicu.

Aleks Mumbru napustio bolnicu Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Njemačke imala je mnogo problema na minulom Evropskom prvenstvu u Rigi, ali i pored toga postala je šampion ovog turnira. Najbolniji izostanak priredio je šef struke Aleks Mumbru, koji je ubrzo po početku takmičenja bio hospitalizovan, a onda se u finišu Eurobasketa vratio i s klupe pratio dešavanja na terenu. Sada su stigle lijepe vijesti - Mumbru je napustio bolnicu.

Nakon osvajanja Evropskog prvenstva, pojavila se vijest da je Aleks Mumbru ponovo hospitalizovan zbog komplikacija sa žučnom kesom, ali ovog puta u svojoj domovini Španiji, gdje je ubrzo i operisan. Po izlasku iz Bolnice evropski šampion je rekao: "Osjećam se bolje, napokon idem kući, nema više bolnice."

Mumbruu je dijagnostikovan teži oblik pankreatitisa, a i tokom Evropskog prvenstva mogli smo priijmetiti da je strateg Njemačke reprezentacije znatno smanjio kilažu, prema nekim navodima u pitanju je 16 kilograma. Odtkako je ponovo primljen u bolnicu, pa sve do puštanja protekla su 32 dana.

Još nije poznato da li će Mumbru ostati na čelu nacionalnog tima Njemačke, ali naredni mečevi koji čekaju ovu selekciju su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. Njemačka se nalazi u grupi sa Izraelom, Kiprom i Hrvatskom u grupi E.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleks Mumbru Njemačka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC