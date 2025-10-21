"Iskreno, to nisam očekivao": Duško Ivanović se oglasio poslije debakla, zna šta je bio problem

Duško Ivanović oglasio se poslije nevjerovatnog poraza Virtusa koji je izgubio serijom Kremone od 35:1. Zna dobro šta je bio problem njegovog tima.

Izvor: Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Duško Ivanović je sa Virtusom doživio jedan od najnevjerovatnijih poraza u karijeri. U Bolonji je Kremona slavila (86:69), a način na koji je to učinila je impresivan. Napravila je seriju od 35:1. U jednom momentu je serija bila 28:0 što je nešto što se rijetko dešava i na video igricama.

Poslije svega što se dogodilo na utakmici iskusni stručnjak Duško Ivanović pokušao je da ublaži situaciju i da podsjeti da je njegova ekipa imala duplu evroligašku nedjelju prije ovoga.

"Čestitam Kremoni, bili su bolji i pokazali su da su čvršći i pametniji na terenu. Pritiskali su nas dosta, mi nismo imali strpljenje i energiju. Biće ovo veoma duga sezona i moramo da idemo polako. Nažalost, ovakve utakmice mogu da se dogode. Kada misliš da ćeš pobijediti izgubiš i obrnuto. Moramo da nastavimo da radimo. Bili su mnogo čvršći od nas i iskreno to nisam očekivao. Sve kreće od energije, nismo je imali u defanzivi, dok se u napadu lopta nije kretala kao što je trebalo. Sve počinje odatle, posebno za tim kakav je naš", rekao je Ivanović.

U timu Bolonje nijedan igrač nije bio dvocifren. Najplaćeniji Karsen Edvards dao je samo osam poena, a Luka Vildoza je dao samo jedan sa linije za slobodna bacanja.