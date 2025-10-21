logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Iskreno, to nisam očekivao": Duško Ivanović se oglasio poslije debakla, zna šta je bio problem

"Iskreno, to nisam očekivao": Duško Ivanović se oglasio poslije debakla, zna šta je bio problem

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Duško Ivanović oglasio se poslije nevjerovatnog poraza Virtusa koji je izgubio serijom Kremone od 35:1. Zna dobro šta je bio problem njegovog tima.

Duško Ivanović o teškom porazu od Kremone Izvor: Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Duško Ivanović je sa Virtusom doživio jedan od najnevjerovatnijih poraza u karijeri. U Bolonji je Kremona slavila (86:69), a način na koji je to učinila je impresivan. Napravila je seriju od 35:1. U jednom momentu je serija bila 28:0 što je nešto što se rijetko dešava i na video igricama.

Poslije svega što se dogodilo na utakmici iskusni stručnjak Duško Ivanović pokušao je da ublaži situaciju i da podsjeti da je njegova ekipa imala duplu evroligašku nedjelju prije ovoga.

"Čestitam Kremoni, bili su bolji i pokazali su da su čvršći i pametniji na terenu. Pritiskali su nas dosta, mi nismo imali strpljenje i energiju. Biće ovo veoma duga sezona i moramo da idemo polako. Nažalost, ovakve utakmice mogu da se dogode. Kada misliš da ćeš pobijediti izgubiš i obrnuto. Moramo da nastavimo da radimo. Bili su mnogo čvršći od nas i iskreno to nisam očekivao. Sve kreće od energije, nismo je imali u defanzivi, dok se u napadu lopta nije kretala kao što je trebalo. Sve počinje odatle, posebno za tim kakav je naš", rekao je Ivanović.

U timu Bolonje nijedan igrač nije bio dvocifren. Najplaćeniji Karsen Edvards dao je samo osam poena, a Luka Vildoza je dao samo jedan sa linije za slobodna bacanja.

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC