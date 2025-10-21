Duško Ivanović u šoku, ovo mu se nikada u karijeri nije desilo: Kakva bruka Virtusa, Vildoza užasan

Prosto nevjerovatno šta se dogodilo na utakmici Virtusa koji je izgubio meč zato što je Kremona napravila seriju 35:1

Izvor: MN PRESS

Potpuni šok za Duška Ivanovića, ni sam ne može da vjeruje šta se dogodilo njegovom Virtusu na utakmici domaćeg šampionata. Kremona je pobijedila u Bolonji (86:69) i to na nestvaran način. Serijom 35:1. Kao na video igrici... Ma, teško da bi se ovo dogodilo i na igrici.

Da, dobro ste pročitali. Kremona je dala 35 poena i primila samo jedan. Teško je objasniti šta se desilo na toj utakmici. Na sedam minuta prije poluvremena Virtus je vodio 30:21 i djelovalo je da ima kontrolu nad utakmicom i da sve ide u korist favorita, a onda se dogodio potpuni raspad sistema.

Već na poluvremenu je gostujući tim preokrenuo i vodio sa 41:30, dakle serija 20:0. Očekivali su mnogi da će u pauzi između dva dijela Duško da smiri ekipu, da će da se trgne. Ali, ni to nije bilo dovoljno. Prve poene dali su u 23. minutu kada je Luka Vildoza bio polovičan sa penala i to u momentima dok su gosti nastavili seriju. U 34. minutu na semaforu je stajalo nestvarnih 56:31 za Kremonu. Dakle, ukupna serija 35:1...

Bez dvocifrenog igrača, Vildoza užasan

Kada je lista strijelaca u pitanju, u Virtusu nije bilo nijednog dvocifrenog igrača, najplaćeniji Karsen Edvards dao je osam poena, Vildoza samo jedan. U Kremoni su Duram (17) i Vilis (14) bili najbolji.

Luku Vildozu i njegovu suprugu Milicu Tasić čeka suđenje pošto su napali bolničare u kolima Hitne pomoći. Pojavila su se i svjedočenja i čeka se ishod tog slučaja. Postoji mogućnost i da Argentinac dobije otkaz u zavisnosti od narednih dešavanja.