logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Duško Ivanović u šoku, ovo mu se nikada u karijeri nije desilo: Kakva bruka Virtusa, Vildoza užasan

Duško Ivanović u šoku, ovo mu se nikada u karijeri nije desilo: Kakva bruka Virtusa, Vildoza užasan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Prosto nevjerovatno šta se dogodilo na utakmici Virtusa koji je izgubio meč zato što je Kremona napravila seriju 35:1

Kremona protiv Virtusa napravila seriju 35:1 Izvor: MN PRESS

Potpuni šok za Duška Ivanovića, ni sam ne može da vjeruje šta se dogodilo njegovom Virtusu na utakmici domaćeg šampionata. Kremona je pobijedila u Bolonji (86:69) i to na nestvaran način. Serijom 35:1. Kao na video igrici... Ma, teško da bi se ovo dogodilo i na igrici.

Da, dobro ste pročitali. Kremona je dala 35 poena i primila samo jedan. Teško je objasniti šta se desilo na toj utakmici. Na sedam minuta prije poluvremena Virtus je vodio 30:21 i djelovalo je da ima kontrolu nad utakmicom i da sve ide u korist favorita, a onda se dogodio potpuni raspad sistema.

Već na poluvremenu je gostujući tim preokrenuo i vodio sa 41:30, dakle serija 20:0. Očekivali su mnogi da će u pauzi između dva dijela Duško da smiri ekipu, da će da se trgne. Ali, ni to nije bilo dovoljno. Prve poene dali su u 23. minutu kada je Luka Vildoza bio polovičan sa penala i to u momentima dok su gosti nastavili seriju. U 34. minutu na semaforu je stajalo nestvarnih 56:31 za Kremonu. Dakle, ukupna serija 35:1...

Bez dvocifrenog igrača, Vildoza užasan

Kada je lista strijelaca u pitanju, u Virtusu nije bilo nijednog dvocifrenog igrača, najplaćeniji Karsen Edvards dao je osam poena, Vildoza samo jedan. U Kremoni su Duram (17) i Vilis (14) bili najbolji.

Luku Vildozu i njegovu suprugu Milicu Tasić čeka suđenje pošto su napali bolničare u kolima Hitne pomoći. Pojavila su se i svjedočenja i čeka se ishod tog slučaja. Postoji mogućnost i da Argentinac dobije otkaz u zavisnosti od narednih dešavanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Virtus Bolonja Duško Ivanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC