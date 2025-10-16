Virtus se hitno oglasio zbog Vildoze: Klub donio odluku o budućnosti Argentinca

Luka Vildoza putovaće sa ekipom Virtusa na naredno gostovanje u Evroligi.

Nakon što je dospio u centar dešavanja zbog hapšenja, Luka Vildoza će otputovati sa ekipom na utakmicu u Evroligi, pošto će u petak Virtus igrati u Vilerbanu protiv ekipe ASVEL-a. Put Vildoze u Francusku potvrdio je i klub iz Italije zvaničnim saopštenjem. Utakmica je na programu u petak od 20 sati.

Virtus je u srijedu pobijedio Monako na domaćem terenu 77:73, ali poslije trijumfa košarkaš i njegova supruga Milica Tasić bili su uhapšeni. Italijanski mediji pišu da je argentinsko-srpski par navodno došao u sukob sa radnicima Hitne pomoći, zbog čega je tamošnja policija brzo reagovala i privela ih. Nakon saslušanja i iskaza, par je pušten na slobodu, a Vildoza će odmah krenuti put Francuske.

Iz Virtus su najprije obavijestili da je par pušten: "Javno tužilaštvo Suda u Bolonji jutros je obavijestilo stranke o dekretu o trenutnom puštanju na slobodu, bez ograničenja, koji je potpisao javni tužilac, dr Flavio Lacarini, smatrajući da nema potrebe za restriktivnim mjerama, s tim što je tužilaštvo odustalo od skraćenog suđenja prvobitno zakazanog za danas u podne", navodi se.

"Trenutno su u toku detaljne istrage kako bi se utvrdilo šta se zapravo dogodilo, ali s obzirom na naredbu koju je odmah izdao javni tužilac, Virtus će uz pomoć gospodina Matije Grasanija, advokata, izražava izuzetno povjerenje u ishod tekućih istraga odbrane, koje će biti dostavljene nadležnim organima što je prije moguće", dodaje se.

"Igrač će stoga putovati sa ostatkom prvog tima na gostujuću utakmicu Evrolige u Lionu", potvrdio je Virtus.