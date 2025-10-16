Policija pustila Luku Vildozu i Milicu Tasić: Argentinac odmah odletio na meč Evrolige

Argentinski košarkaš Luka Vildoza i njegova supruga srpska odbojkašica Milica Tasić pušteni su iz pritvora prema navodima italijanske novinske agencije Ansa.

Izvor: MN PRESS

Luka Vildoza i Milica Tasić su pušteni nakon što su privedeni zbog nereda u Bolonji. Argentinski košarkaš i srpska odbojkašica koji su odnedavno u braku su na ulicama Bolonje imali sukob sa ekipom Hitne pomoći.

Nakon skandala i sukoba u kome je prema navodima italijanskih medija Vildoza je vrijeđao i napao ekipu Hitne pomoći, u jednom momentu je i Milica Tasić bila uključena u nerede i karabinjeri su ih uhapsili.

Ipak Virtus za sada neće preduzeti ništa i prema navodima agencije "Ansa" Vildoza će odletjeti u Francusku da igra za Virtus protiv Asvela.

Šta su dalji koraci?

Tužilac je odlučio da se nastavi istraga o dešavanjima ispred dvorane i na ulicama Bolonje, a prema navodima Matije Grasanija koji je Vildozin advokat, značajno je drugačiji slučaj od onoga što su za sada prenijeli italijanski mediji.

Vildoza se zajedno sa Milicom Tasić tereti da je oko 23 časa napao zdravstvene radnike i jednoj zdravstvenoj radnici nanio povrede. To se zapravo desilo odmah poslije meča sa Monakom koji je Virtus dobio 77:73. "Ansa" navodi i da napadnuta bolničarka ima 55 godina.

