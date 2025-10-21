Košarkaš iz BiH se bori za život: Potreban mu je novac za liječenje u Zagrebu

Opasna bolest je najteži protivnik u životu Adija Mujičića, koji je karijeru gradio u nekoliko timova iz Bosne i Hercegovine.

Nekadašnji košarkaš Adi Mujičić, koji je u karijeri igrao za Žepče, Čelik i tuzlansku Slobodu, na društvenim mrežama je objavio potresnu ispovijest. Sportista iz Bosne i Hercegovine obavijestio je svoje pratioce da je teško bolestan i da mu predstoji borba za život, nakon što prve terapije nisu dale željene rezultate.

Mujičić je otkrio da mu je dijagostifikovan tumor, a da ljekari u Zagrebu vjeruju u njegov oporavak nakon skupih i iscrpljujućih terapija. Bivši košarkaš ima snage da se upusti u borbu za opakim protivnikom, ali mu je za to potrebna i finansijska pomoć dobrih ljudi, koji bi donirali novac i tako mu pomogli da finansira svoje liječenje.

"Dragi prijatelji, pišem vam u suzama i sa ogromnom tugom, ali i sa nadom koja je još uvijek u mom srcu. Nažalost, dijagnostikovan mi je tumor rektuma sa metastazama na jetri i plućima, i pred sobom imam tešku borbu za život. Dosadašnja teška terapija nije dala rezultate, ali doktori iz Zagreba su mi rekli da postoji šansa, ali kako bi to postalo stvarnost, potrebna mi je pomoć koju više ne može osigurati moja porodica i ja. Liječenje koje mi je potrebno nije pokriveno putem javnog zdravstva, a cijena zračenja koje bi mi mogle pomoći, kao i drugih medicinskih usluga, sada daleko je izvan naših mogućnosti. Ovo nije samo borba mog tijela, već borba za moj život, za još mnogo godina u kojima želim biti uz svoju Elu, Melinu i Kana. Zato se obraćam vama, ljudima velikog srca. Molim vas za pomoć, jer bez nje nemam šanse. Svaka donacija, daje mi nadu za oporavak. Svaka vaša podrška, molitva i dobra riječ, znači mi neizmjerno. U prilogu se nalaze računi ako neko želi uplatiti novac iz BiH ili iz inostranstva. Ako neko želi novac uručiti lično, može se obratiti mojoj sestri Merima Mujičić-Mehić. Hvala vam svima od srca, Da vas dragi Allah dž.š. nagradi", napisao je nekadašnji košarkaš. Pogledajte njegovu objavu:

Mujičić je svjestan da je ispred njega težak proces i da će mu biti potrebno mnogo snage da pobijedi, ali i u takvim okolnostima pokazuje da mu mnogo znači reakcija javnosti na njegov apel. Nakon što je zamolio za pomoć javili su se brojni prijatelji, a nekadašnji košarkaš im se uljudno zahvalio.

"Hvala svima na neizmjernoj podršci i pomoći. Nisam u stanju svima odgovoriti, nadam se da razumijete. Najviše poruka stiglo je od mojih Žepčaka kako sam ujedinio grad. U mojim očima, Žepče nikada nije bilo podijeljeno, uvek sam gledao sličnosti a ne razlike. Volim vas sve", napisao je nekadašnji košarkaš.

