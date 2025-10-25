logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dončić o "ukradenoj" proslavi: "Kad ne znam šta ću, izvedem prvu glupost koja mi padne na pamet"

Dončić o "ukradenoj" proslavi: "Kad ne znam šta ću, izvedem prvu glupost koja mi padne na pamet"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić na konferenciji za medije otkrio je tajnu jedne od proslava koju je imao na meču Lejkersa i Minesote.

Luka Dončić objasnio novu proslavu - nije ukradena od Karija Izvor: X/@TheHoopCentral/lakersempire/Printscreen

Luka Dončić dominira u novoj sezoni NBA lige. Na dvije utakmice dao je skoro 100 poena. U porazu Lejkersa od Voriorsa (119:109) je bio blizu tripl-dabla (43, 12sk, 9as), a u pobjedi protiv Minesote (128:110) je bio još bolji (49, 11sk, 8as). U jednom momentu je poslije trojke slavio u stilu Stefa Karija.

Na konferenciji za medije poslije meča novinari su ga pitali i da li je namjerno ukrao potez legendarnog pleja Golden Stejta. Odmah je počeo da se smije i objasnio kako je do toga došlo.

"Ne, ne. Iskreno, ne znam šta da radim u tim momentima. Uradim neku glupost kada ne znam šta da radim. To se pojavilo u tom trenutku, moram da radim na tome, mora to bolje", poručio je Dončić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC