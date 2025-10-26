logo
Promjena na čelu Arisa: Učenik Željka Obradovića bivši, stigao Igor Miličić

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Selektor Poljske Igor Miličić pronašao je novi klupski angažman i zameniće Bogdana Karaičića.

Igor Miličić novi trener Arisa Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Selektor košarkaške reprezentacije Poljske Igor Miličić novi je trener grčkog Arisa. Hrvatski stručnjak je na klupi zamijenio nekadašnjeg pomoćnog trenera Željka Obradovića Bogdana Karaičića koji je svoj prvi samostalni angažman završio samo nakon tri mjeseca. Grci su  mu se zahvalili zbog loših rezultata na startu sezone i nisu željeli da mu daju više vremena za dokazivanje.

Klub iz Soluna je saopštio da je Miličić potpisao ugovor do kraja sezone uz mogućnost produženja do juna 2027, a ovo će mu biti prvi klupski angažman još od Napolija koji je vodio pretprošle sezone.

Ko je Igor Miličić?

U trenerske vode je uplovio u Poljskoj gdje je izgradio košarkaško ime noseći dresove mnogih klubova. Penzionisao se 2013. godine u Košalinu gdje je odmah preuzeo ulogu stratega. Vodio je još Stal Ostrov Vjekopolski, Bešiktaš, Napoli, a ključni potez je napravio preuzimanjem selekcije Poljske 2021. godine.

Odmah na Eurobasketu 2022. su pokazali da imaju sjajan tim, plasirali su se u polufinale nakon pobjede nad Slovencima, ali su tamo poraženi od selekcije Francuske, da bi bez bronzane medalje ostali nakon poraza od Nijemaca. Poljaci su i na ovogodišnjem Eurobasketu ponovo premašili očekivanja i stigli do četvrtfinala gdje ih je zaustavila Turska.

Tagovi

košarka Igor Miličić

