logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi NBA ugovor za Afrikanca kog je jurio Partizan: Iznenada dobio šansu, ništa od Evrope

Novi NBA ugovor za Afrikanca kog je jurio Partizan: Iznenada dobio šansu, ništa od Evrope

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan je doveo Bruna Fernanda i tako je riješio pitanje centra. Zato je Čarls Besi odustao od Evrope i sada će probati da se nametne u Memfisu.

Čarls Besi dobija ugovor u Memfisu Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Nakon što se Partizan snašao na mjestu centra i doveo Bruna Fernanda, klub je izdao saopštenje u kome je naglasio da traži igrača na poziciji beka, što znači da neće biti ništa od dolaska Čarlsa Besija. 

Ovaj Nigerijac je cijelog ljeta pominjan kao velika želja crno-bijelih, ali sada je ponovo u NBA. Nakon nekoliko kratkoročnih ugovora, sada će ponovo makar na nekoliko mečeva biti dio NBA tima. 

Razlog za to je veliki broj povreda u sastavu Memfis Grizlisa. Dobiće prvo desetodnevni ugovor zbog povreda Taja Džeroma, Skotija Pipena juniora, Brendana Klarka i Zeka Idija, koji su svi povrijeđeni na duži vremenski period. Ako Besi zadovolji, moći će Memfis da ga potpiše na duže.

Čarls Besi ima 24 godine, završio je tri godine na "Vestern Kentakiju" i onda je izabran kao 53. pik 2021. godine. U Filadelfiji nije dobio pravu šansu, ali je protekle tri godine igrao u San Antoniju. Ipak, na početku ove sezone se muči da obezbijedi ugovor u NBA.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Memfis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC