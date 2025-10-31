logo
Lopovi upali u kuću Šeja Gildžesa Aleksandera

Lopovi upali u kuću Šeja Gildžesa Aleksandera

Lopovi su upali u kuću koja navodno pripada Šeju Gildžesu Aleksanderu, policija je odmah reagovala i pokrenula istragu

lopovi upali u kucu seja gildzusa aleksandera Izvor: Printscreen/X/SGA

Šej Gildžus-Aleksander igrao je meč u momentima kada je njegova kuća opljačkana. Tako prenose američki mediji uz navode da je u pitanju kuća superstara u Oklahomi. Odmah su reagovale policijske snage i izašle su na teren. Veliki problemi za aktuelnog MVP-ja i čovjeka koji je dobio tu nagradu ispred Nikole Jokića prošle sezone.

"Udarne vijesti nam stižu. Kuća u kraju 'Nikols Hil' je opljačkana. Prve informacije govore da su u pitanju provalnici. Vjeruje se da je ovo dom plejmejkera Tandera Šeja Gildžusa-Aleksandera koji je u to vrijeme bio na utakmici protiv Vašingtona", navodi se u izvještaju lokalne televizije.

Policija je odmah poslala helikopter na lice mjesta, veliki broj policijskih automobila je takođe stigao, poslali su i pse tragače. Za sada nema više informacija oko toga da li je i šta je sve tačno nestalo iz njegove kuće.

(MONDO)

