Burna poruka Janakopulosa: Dok svi napadaju Atamana, opleo po najplaćenijim zvijezdama

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Reagovao je Dimitris Janakopulos na Instagramu i tražio više od svojih igrača. Istovremeno, stao je u zaštitu Ergina Atamana.

Dimitris Janakopulos o Erginu Atamanu Izvor: MN PRESS

Panatinaikos nije na najbolji način ušao u novu sezonu i posebno loše izdanje imao je ove sedmice u Beogradu. Crvena zvezda je "pregazila" Panatinaikos 86:68, a zbog tog poraza je Ergin Ataman bio i na meti medija i navijača. Rukovodstvo je i dalje uz njega i sada je kontroverzni vlasnik Dimitris Janakopulos reagovao u svom stilu na Instagramu.

Napisao je nešto što lii na saopštenje i u njemu se prije svega obračunavao s navijačima koji su nestrpljivi da vide moćni PAO, što je nemoguće u ovom trenutku uz toliko povrijeđenih košarkaša. Ipak, Janakopulos je uvjeren da će se to desiti ako budu strpljivi, dok je "prozvao" i svoje bekove (Kendrika Nana, Ti Džej Šortsa...), koji nedovoljno dobro igraju u ovom dijelu sezone i od njih očekuje više.

U svojoj poruci na Instagramu napisao je sljedeće:

"Nalazim vrijeme da pročitam šta pišu navijači Panatinaikosa po internetu... Vidim da se napada čovjek koji još uvijek nije vidio svoj tim da igra u kompletnom sastavu. Ili bar makar blizu toga. Imamo peh da se povređuju svi centri (ali ćemo dovesti onoliko koliko bude potrebno). Imamo najbolje bekove u Evropi, tako da uvek može da igra onaj koji je u formi, ali umjesto da se bave time kako će da igraju i za visoke igrače, svako gleda sebe i svoje nezadovoljstvo. Svako je ispod nivoa - bilo iz arogancije, bilo iz nezainteresovanosti, bilo iz ega, bilo iz…".

"Kada je svaki igrač, bilo visok ili nizak - tražio ono što je tražio - bilo da je u pitanju novac ili uslovi - sve je dobio u roku od nekoliko sekundi, pa bi bilo lijepo da na terenu pokažu i svoju vrijednost. Što se tiče navijača koji pričaju šta pričaju, a nisu vidjeli tim u kompletnom sastavu - da li su ga oni možda vidjeli kompletan?".

Uz poruku da vjeruje u Atamana, Janakopulos završava:

"Od tebe očekujem da imaš posvećenost, smirenost i poniznost, ali i potrebu da na terenu brojkama dokažeš da si kralj. Od tebe očekujem da shvatiš da si došao u najveći klub u Evropi, pod vođstvom jednog od najboljih trenera... Slušaj ga... on zna šta radi".

Svoje obraćanje završio je sljedećim riječima: "NAROD - TIM - UPRAVA".

Podsjetimo, Panatinaikos ima 5-4 u dosadašnjem dijelu sezone Evrolige i naredne nedjelje ga čeka "duplo kolo" - igraće protiv Pariza i Real Madrida u gostima.

