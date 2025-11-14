Šta je uradio Kevin Panter?! Navijači Partizana se odmah sjetili "one trojke"

Košarkaš Barselone Kevin Panter pogodio je trojku sa pola terena.
Nevjerovatno šta je pogodio Kevin Panter na isteku prvog poluvremena između Barselone i Virtusa - 45:43! Nekadašnji kapiten Partizana je pogodio trojku sa pola terena u posljednjoj sekundi prvog perioda igre i donio preokret Kataloncima.
Izgubio je Virtus loptu, a Panter je pravovremeno uputio šut sa velikim lukom i digao "Blaugranu" na noge. Panter je do poluvremena postigao 12 poena i ključna je figura Barselone u ovom meču.
Of course it was going in, it´s KP— EuroLeague (@EuroLeague)November 14, 2025
Calm down, it´s what he does#MotorolaMagicMoment@FCBbasketpic.twitter.com/xtu9t516gs
Izgleda da su se košarkaškima Barselone "osladile" ovakve trojke, pošto je Vil Klajburn nedavno ukrao pobjedu Partizanu u Beogradu sličnim šutem sa ogromne udaljenosti.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!