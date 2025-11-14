logo
Šta je uradio Kevin Panter?! Navijači Partizana se odmah sjetili "one trojke"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Košarkaš Barselone Kevin Panter pogodio je trojku sa pola terena.

Kevin Panter pogodio trojku sa pola terena Izvor: EuroLeague/X/Printscreen

Nevjerovatno šta je pogodio Kevin Panter na isteku prvog poluvremena između Barselone i Virtusa - 45:43! Nekadašnji kapiten Partizana je pogodio trojku sa pola terena u posljednjoj sekundi prvog perioda igre i donio preokret Kataloncima.

Izgubio je Virtus loptu, a Panter je pravovremeno uputio šut sa velikim lukom i digao "Blaugranu" na noge. Panter je do poluvremena postigao 12 poena i ključna je figura Barselone u ovom meču.

Izgleda da su se košarkaškima Barselone "osladile" ovakve trojke, pošto je Vil Klajburn nedavno ukrao pobjedu Partizanu u Beogradu sličnim šutem sa ogromne udaljenosti.

