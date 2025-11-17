logo
Lebron se konačno vraća na parket: Luka Dončić dobija veliko pojačanje, a pada i istorijski rekord

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Legendarni NBA košarkaš Lebron Džjems će u ponedjeljak napokon početi da trenira sa ekipom Lejkersa.

Lebron Džejms se vraća na parket Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms uskoro se vraća na parket. Nakon što nije uspio da započne sezonu u timu Los Anđeles Lejkersa, sada je zvanično da će se u ponedjeljak vratiti treninzima sa ostatkom timu. Na taj način Luka Dončić će dobiti veliko pojačanje u predstojećem periodu.

Reprezentativac Slovenije igra na visokom nivou u novoj sezoni i bilježi 34,4 poena i po 8,9 skokova i asistencija, što je izuzetan doprinos u odnosu na prošlosezonskih 28,2 poena, 8,2 uhvaćene lopte i 7,7 dodavanja. Iako Dončić igra vrhunsku sezonu, nema sumnje da će po povratku Lebrona Dončić biti rasterećeniji. Ipak, još nije poznat tačan datum kad se vraća na parket.

S obzirom na to da se u ponedeljak pridružuje ekipi, jasno je da će uskoro zaigrati i na zvaničnoj utakmici. Čim "Kralj" bude ušao na teren to će značiti i novi rekord - postaće jedini igrač u NBA istoriji koji je igrao u 23 različite sezone najjače lige na svijetu.

Lebron Džejms je pred početak nove sezone osjetio bol u leđima zbog kojeg je i odsustvovao sa terena, a ujedno i po prvi put u karijeri propustio je početak sezone. Iako sada ima 41 godinu, igra na vrlo visokom nivou, pošto je u prošloj sezoni bilježio 24,4 poena, 7,8 skokova i 8,2 dodavanja. Takođe, Lebron bi u novoj sezoni mogao postati i igrač sa najviše odigranih utakmica u istoriji takmičenja, pošto je trenutno drugi na listi sa 1.562, dok je ispred njega Robert Pariš sa 1.611.

Mada i bez njega i njegovog velikog doprinosa na terenu Lejkersi su vrlo dobro krenuli, trenutno su četvrti na tabeli Zapada u vrlo jakoj konkurenciji. Nalaze se iza Oklahome, Denvera i Hjustona, a "jezeraši" imaju skor 10-4.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Lebron Džejms NBA liga LA Lejkers

