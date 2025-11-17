logo
Danilo Anđušić odlazi iz Dubaija: Izgubio mjesto u timu, poznato je gdje ide

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Danilo Anđušić nalazi se na izlaznim vratima Dubaija i navodno je za njegove usluge zainteresovan Aris iz Soluna.

Danilo Anđušić odlazi iz Dubaija Izvor: MN PRESS

Danilo Anđušić (34) nalazi se na izlaznim vratima Dubaija. Kako stvari stoje uskoro bi mogao da napusti klub koji se takmiči u ABA ligi i Evroligi i da ode u Grčku. To su najnovije informacije o njemu, a spominje se dolazak u Aris iz Soluna.

"Novo veliko pojačanje Arisa. Anđušić će potpuno neočekivano da postane novi košarkaš tima iz Soluna", poručio je grčki novinar Sotiris Vetakis koji radi za "SDNA".

Anđušić je u tekućoj sezoni odigrao samo dva meča za Dubai. Najbolju partiju pružio je na utakmici protiv Borca u Čačku u okviru ABA lige kada je ubacio 15 poena za 22 minuta, dok je u Evroligi igrao u 3. kolu protiv Olimpijakosa i za četiri minuta dao je dva poena. Poslije dolaska velikog broja igrača je sklonjen iz tima i jasno je da će teško da dobije šansu u budućnosti.

Zvao Aleksu i Petruševa da dođu u Dubai

Anđušić je pred početak nove sezone pričao za MONDO i tom prilikom upitan je za to kakav je uticaj imao na dolazak Filipa Petruševa i Alekse Avramovića u Dubai.

"Nisam imao neki veliki uticaj. Zvao sam ih da ih pitam i to. Šta sve Dubai nudi, kada su pričali sa ljudima iz kluba i čuli i vidjeli kakav projekat se pravi, verujem da nisu imali nedoumice. Vidite i po ozbiljnim imenima poput Bejkona i Muse, igrači koji su igrali u NBA i najboljim evropskim klubovima. Njihov dolazak pokazuje ozbiljnost", rekao je Anđušić tada.

Pogledajte

04:53
Danilo Anđušić MONDO intervju
Izvor: MONDO/Ilija Isaković
Izvor: MONDO/Ilija Isaković

Tagovi

KK Dubai Danilo Anđušić Evroliga ABA liga

